Bułka imponuje we Francji. Najlepszy mecz w karierze?

Associated Press/Alamy Na zdjęciu: Marcin Bułka

Bułka na ustach wszystkich we Francji

Marcin Bułka to od dwóch sezonów to absolutnie pewna postać w bramce zespołu OGC Nice. Reprezentant Polski w poprzednim sezonie imponował formą na tyle, że jego usługami zaczęły interesować się czołowe kluby w Europie. Finalnie jednak zdecydował się on pozostać we Francji. Jednak w tym sezonie również Bułka jest w wyśmienitej dyspozycji, co potwierdził w wczorajszym meczu przeciwko PSG.

Bramkarz reprezentacji Polski wielokrotnie utrzymywał swój zespół przy życiu w pierwszej połowie, kiedy to piłkarze PSG naciskali na bramkę gości. Prawdziwy popis przyszedł jednak w samej końcówce, gdy w przeciągu kilku minut Polak obronił kilka sytuacji, z których spokojnie mogły paść dwie, trzy bramki. W sumie obronił on 12 strzałów, a dziś jest na ustach wszystkich we Francji bowiem jego interwencje zdecydowały o pierwszej porażce paryżan w Ligue 1.

“Absolutnie kluczowy zawodnik OGC Nice. Fenomenalny występ” – napisał francuski “L’Équipe” dając Bułce notę 9 w skali od 1-10.

“Marcin Bułka skradł dziś show broniąc 12 strzałów PSG” – stwierdził z kolei profil Ligue 1.

Bułka w tym sezonie rozegrał w sumie 37 spotkań, w których sześć razy zachował czyste konto. 25-letni Polak wyceniany jest na 20 milionów euro.

Zobacz także: Gyokeres wybrał, gdzie chce trafić. To jego priorytet