Man United pozbędzie się niewypału? Galatasaray wyciąga pomocną dłoń

Manuel Ugarte znajduje się na wylocie z Manchesteru United. Jak dowiedział się Ekrem Konur, zainteresowanie urugwajskim pomocnikiem wykazuje Galatasaray Stambuł.

Manchester United planuje przebudowę składu podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Czerwone Diabły, aby dokonać nowych wzmocnień, muszą najpierw pozbyć się kilku zawodników, którzy nie spełnili oczekiwań. Do tego grona zalicza się Manuel Ugarte, który nie zdołał odnaleźć się na Old Trafford. Wszystko wskazuje na to, że jego odejście jest przesądzone i nastąpi wraz z otwarciem rynku transferowego.

W ostatnich tygodniach 25-letni Urugwajczyk był najczęściej łączony z Juventusem, jednak pojawił się nowy kierunek. Jak informuje Ekrem Konur, zainteresowanie pomocnikiem wykazuje również Galatasaray Stambuł.

Turecki gigant rozważa jego sprowadzenie, choć przeszkodą mogą być finanse. Manchester United wycenił bowiem swojego zawodnika na około 40 milionów euro i nie wiadomo, czy zgodzi się na wypożyczenie, które byłoby preferowaną opcją dla klubu znad Bosforu.

35-krotny reprezentant Urugwaju, którego obserwują także Newcastle United, Aston Villa oraz OGC Nice, trafił do Manchesteru United w sierpniu 2024 roku z Paris Saint-Germain za około 50 milionów euro. W obecnym sezonie rozegrał 23 spotkania, nie zdobył żadnej bramki i nie ani jednej zanotował asysty, spędzając na boisku niespełna 1000 minut. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, a mimo słabszej formy nadal wzbudza zainteresowanie kilku ekip.