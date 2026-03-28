Manuel Neuer wstrzymuje decyzję. Bayern Monachium nie naciska na bramkarza

Manuel Neuer w piątek świętował 40. urodziny. Jak donosi "Bild", bramkarz poprosił jednak o więcej czasu na przemyślenie swojej przyszłości w Bayernie Monachium.

PressFocus Na zdjęciu: Manuel Neuer

Manuel Neuer w tym sezonie solidnie spisuje się między słupkami w Bayernie Monachium. Jednak w drugiej części kampanii doświadczony bramkarz zmaga się z kontuzją prawej łydki. W efekcie trener Vincent Kompany musi korzystać z rezerwowych opcji, by zapewnić bezpieczeństwo w bramce.

Przyszłość 124-krotnego reprezentanta Niemiec w klubie nadal nie jest znana. Bawarski klub jest gotowy zaoferować Neuerowi roczny kontrakt, ale decyzja należy wyłącznie do samego zawodnika. Pierwotnie Neuer sugerował, że początek kwietnia będzie odpowiednim momentem na podjęcie decyzji o dalszej karierze.

Jak donosi dziennik „Bild”, Neuer poprosił jednak o więcej czasu, by przemyśleć wszystkie dostępne opcje. Dalsze rozmowy między zawodnikiem a klubem mają odbyć się po ćwierćfinałowych starciach Ligi Mistrzów z Real Madryt. Szefowie Bayernu szanują decyzję Neuera i nie wywierają presji na swoim kapitanie. Priorytetem jest jego powrót do pełnej sprawności po urazie.

Jeśli rekonwalescencja przebiegnie pomyślnie, Neuer ma szansę wrócić na mecz z Freiburgiem w ramach 28. kolejki 1. Bundesligi. W bieżącym sezonie rozegrał 29 spotkań i zachował 10 czystych kont. Neuer trafił do stolicy Bawarii w 2011 roku z Schalke 04 Gelsenkirchen za 30 milionów euro.