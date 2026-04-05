Manuel Locatelli rozstanie się z Juventusem? Premier League wzywa

14:20, 5. kwietnia 2026 17:03, 5. kwietnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Źródło: Ekrem Konur

Tottenham Hotspur podejmie próbę zakontraktowania Manuela Locatelliego, jeśli zdoła utrzymać się w Premier League - podaje w mediach społecznościowych Ekrem Konur.

Obserwuj nas w
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Manuel Locatelli

Tottenham Hotspur marzy o pozyskaniu Manuela Locatelliego

Tottenham Hotspur ma jasny plan na najbliższe miesiące – londyński klub chce najpierw utrzymać się w Premier League, a następnie przeprowadzić gruntowną przebudowę składu. Obecnie Koguty mają na swoim koncie zaledwie 30 punktów, przez co zajmują dopiero 17. miejsce w tabeli. Architektem pozostania w elicie ma być Roberto De Zerbi, który kilka tygodni temu zastąpił Igora Tudora na ławce trenerskiej. Włoski szkoleniowiec postara się tchnąć nowe życie w zespół i przygotować go na nadchodzące zmiany.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem Tottenhamu, latem można spodziewać się intensywnej aktywności transferowej. W ostatnim czasie pojawiały się doniesienia o zainteresowaniu Marcosem Leonardo, a teraz – według informacji Ekrema Konura – na celowniku londyńczyków znalazł się również Manuel Locatelli z Juventusu.

Dużym zwolennikiem tego transferu jest wspomniany wyżej De Zerbi. Doświadczony trener miał bowiem okazję współpracować z 28-letnim pomocnikiem w Sassuolo Calcio i dobrze zna jego możliwości. Taka transakcja, przynajmniej na papierze, wydaje się bardzo rozsądnym ruchem.

Manuel Locatelli trafił do Turynu w 2021 roku właśnie z Sassuolo. Początkowo występował dla zespołu Starej Damy na zasadzie wypożyczenia, a następnie został wykupiony za około 40 milionów euro. Od tego czasu w koszulce drużyny Bianconerich rozegrał 222 spotkania, zdobywając 9 bramek i notując 17 asyst. Defensywny pomocnik pozostaje ważnym ogniwem ekipy z Piemontu. Jego aktualna wartość rynkowa szacowana jest na około 25 milionów euro.