Manuel Locatelli rozstanie się z Juventusem? Premier League wzywa

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Manuel Locatelli

Tottenham Hotspur marzy o pozyskaniu Manuela Locatelliego

Tottenham Hotspur ma jasny plan na najbliższe miesiące – londyński klub chce najpierw utrzymać się w Premier League, a następnie przeprowadzić gruntowną przebudowę składu. Obecnie Koguty mają na swoim koncie zaledwie 30 punktów, przez co zajmują dopiero 17. miejsce w tabeli. Architektem pozostania w elicie ma być Roberto De Zerbi, który kilka tygodni temu zastąpił Igora Tudora na ławce trenerskiej. Włoski szkoleniowiec postara się tchnąć nowe życie w zespół i przygotować go na nadchodzące zmiany.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem Tottenhamu, latem można spodziewać się intensywnej aktywności transferowej. W ostatnim czasie pojawiały się doniesienia o zainteresowaniu Marcosem Leonardo, a teraz – według informacji Ekrema Konura – na celowniku londyńczyków znalazł się również Manuel Locatelli z Juventusu.

Dużym zwolennikiem tego transferu jest wspomniany wyżej De Zerbi. Doświadczony trener miał bowiem okazję współpracować z 28-letnim pomocnikiem w Sassuolo Calcio i dobrze zna jego możliwości. Taka transakcja, przynajmniej na papierze, wydaje się bardzo rozsądnym ruchem.

Manuel Locatelli trafił do Turynu w 2021 roku właśnie z Sassuolo. Początkowo występował dla zespołu Starej Damy na zasadzie wypożyczenia, a następnie został wykupiony za około 40 milionów euro. Od tego czasu w koszulce drużyny Bianconerich rozegrał 222 spotkania, zdobywając 9 bramek i notując 17 asyst. Defensywny pomocnik pozostaje ważnym ogniwem ekipy z Piemontu. Jego aktualna wartość rynkowa szacowana jest na około 25 milionów euro.