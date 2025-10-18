Mancini może wrócić do Premier League! Media ujawniają możliwy kierunek

10:12, 18. października 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  The Sun

Roberto Mancini to jeden z trenerów, który niewykluczone, że wkrótce wróci na ławkę trenerską. Ciekawe wieści na temat byłego selekcjonera reprezentacji Włoch przekazał "The Sun".

Roberto Mancini
Obserwuj nas w
fot. Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Roberto Mancini

Roberto Mancini może zastąpić Rubena Amorima w Man Utd

Roberto Mancini nie ukrywa swojej chęci powrotu do pracy w roli szkoleniowca jednej z drużyn klubowych. Włoch od momentu, gdy zakończył pracę jako selekcjoner reprezentacji Arabii Saudyjskiej, pozostaje bez zatrudnienia w piłce nożnej. Według najnowszych doniesień 60-latek miał w swoim najbliższym otoczeniu przekazać, że byłby gotów objąć stanowisko menedżera Manchesteru United, jeśli zwolniony zostałby Ruben Amorim.

Informacjami w tej sprawie podzielił się dziennik „The Sun”. Źródło jednocześnie podało, że znany włoski trener, podobnie jak współwłaściciel klubu z Old Trafford, Jim Ratcliffe – mieszka na południu Francji. Obaj mieli okazję spotykać się już kilkukrotnie podczas różnego rodzaju imprez towarzyskich.

POLECAMY TAKŻE

Ruben Amorim
Manchester United planuje wzmocnienia. Bramkarz Barcelony na celowniku
Roberto Mancini
Mancini może wrócić do Premier League! Media ujawniają możliwy kierunek
Bryan Mbeumo
Man Utd szykuje hit. Mbeumo namawia gwiazdę do transferu

Mancini w przeszłości pracował już w Premier League. Włoch był menedżerem Manchesteru City w latach 2009–2013. Pod jego wodzą ekipa z Etihad Stadium sięgnęła po mistrzostwo Anglii w 2012 roku.

W dorobku trenerskim Manciniego znajduje się kilka znanych klubów. Włoch prowadził między innymi Lazio, Fiorentinę, Inter Mediolan, Galatasaray oraz Zenit Petersburg. Właśnie rosyjski klub był ostatnim, w którym pracował Mancini przed objęciem posad w strukturach reprezentacyjnych.

Manchester United tymczasem przygotowuje się do hitowego starcia ósmej kolejki Premier League. W niedzielę Czerwone Diabły zmierzą się na Anfield Road z Liverpoolem. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:30. Zespół z Old Trafford przystąpi do meczu, chcąc odnieść drugie z rzędu zwycięstwo. Przed przerwą reprezentacyjną Man Utd pokonał Sunderland (2:0).

Czytaj więcej: Barcelona przed świętami w USA. Flick mówił wprost, co o tym sądzi