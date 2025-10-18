Mancini może wrócić do Premier League! Media ujawniają możliwy kierunek

Roberto Mancini to jeden z trenerów, który niewykluczone, że wkrótce wróci na ławkę trenerską. Ciekawe wieści na temat byłego selekcjonera reprezentacji Włoch przekazał "The Sun".

fot. Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Roberto Mancini

Roberto Mancini może zastąpić Rubena Amorima w Man Utd

Roberto Mancini nie ukrywa swojej chęci powrotu do pracy w roli szkoleniowca jednej z drużyn klubowych. Włoch od momentu, gdy zakończył pracę jako selekcjoner reprezentacji Arabii Saudyjskiej, pozostaje bez zatrudnienia w piłce nożnej. Według najnowszych doniesień 60-latek miał w swoim najbliższym otoczeniu przekazać, że byłby gotów objąć stanowisko menedżera Manchesteru United, jeśli zwolniony zostałby Ruben Amorim.

Informacjami w tej sprawie podzielił się dziennik „The Sun”. Źródło jednocześnie podało, że znany włoski trener, podobnie jak współwłaściciel klubu z Old Trafford, Jim Ratcliffe – mieszka na południu Francji. Obaj mieli okazję spotykać się już kilkukrotnie podczas różnego rodzaju imprez towarzyskich.

Mancini w przeszłości pracował już w Premier League. Włoch był menedżerem Manchesteru City w latach 2009–2013. Pod jego wodzą ekipa z Etihad Stadium sięgnęła po mistrzostwo Anglii w 2012 roku.

W dorobku trenerskim Manciniego znajduje się kilka znanych klubów. Włoch prowadził między innymi Lazio, Fiorentinę, Inter Mediolan, Galatasaray oraz Zenit Petersburg. Właśnie rosyjski klub był ostatnim, w którym pracował Mancini przed objęciem posad w strukturach reprezentacyjnych.

Manchester United tymczasem przygotowuje się do hitowego starcia ósmej kolejki Premier League. W niedzielę Czerwone Diabły zmierzą się na Anfield Road z Liverpoolem. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:30. Zespół z Old Trafford przystąpi do meczu, chcąc odnieść drugie z rzędu zwycięstwo. Przed przerwą reprezentacyjną Man Utd pokonał Sunderland (2:0).

