Barcelona przed świętami w USA. Flick mówił wprost, co o tym sądzi

FC Barcelona w grudniu ma zagrać z Villarreal spotkanie ligowe w Miami. Tymczasem na kilka słów w sprawie wyraził trener Hansi Flick cytowany przez "Mundo Deportivo".

fot. PressFocus Na zdjęciu: Hansi Flick

Hansi Flick o meczu La Liga w Stanach Zjednoczonych

FC Barcelona rywalizuje w tym sezonie o obronę mistrzostwa La Liga. Tymczasem uwagę mediów i kibiców w ostatnich dniach przykuł temat związany z rozegraniem spotkania Blaugrany z Villarreal na Hard Rock Stadium w Miami. Na ten temat wypowiedział się szkoleniowiec mistrza Hiszpanii.

– Rozumiem, że są niezadowoleni zawodnicy, ale decyzję podejmuje La Liga i będziemy musieli grać – mówił Hansi Flick cytowany przez „Mundo Deportivo”.

– Przed pierwszym meczem w 2026 roku z Espanyolem będziemy mieli przerwę świąteczną. Musimy to uszanować – dodał niemiecki trener.

Zanim jednak Katalończycy udadzą się na daleki wyjazd, czeka ich jeszcze 13 spotkań. Barcelona zagra między innymi z Realem Madryt oraz Chelsea. Tymczasem w sobotnie popołudnie drużyna Flicka zmierzy się w derbowej konfrontacji z Gironą w ramach dziewiątej kolejki La Liga.

Barça do swojego starcia podejdzie, chcąc wrócić na zwycięski szlak po dwóch meczach bez wygranej. Przegrała w nich kolejno z Sevillą (1:4) oraz PSG (1:2). Ostatni wygrany mecz mistrz La Liga zanotował we wrześniu, pokonując w roli gospodarza Real Sociedad (2:1).

Barcelona do najbliższej potyczki przystąpi jako wicelider ligi hiszpańskiej z dorobkiem 19 punktów. Do prowadzącego Realu Madryt ekipa Flicka traci obecnie tylko dwa oczka.

