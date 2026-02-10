Manchester United w letnim okienku może przeprowadzić hitowe wzmocnienie. Prosto z boisk Serie A. Zainteresowanie Czerwonych Diabłów wzbudził bowiem Federico Dimarco z Interu Mediolan - donosi "Tuttosport".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Federico Dimarco trafi do Manchesteru United?

Manchester United ewidentnie odżył po zmianie trenera. Dziś na stanowisku szkoleniowca zasiada Michael Carrick i ten ruch dotychczas okazał się strzałem w dziesiątkę. Zespół pod wodzą angielskiego szkoleniowca wygrał dotychczas wszystkie spotkania. Wyniki to jedno, ale po drugie styl gry Czerwonych Diablów budzi zachwyty. Władze klubu natomiast już myślą o letnim okienku transferowym.

Z informacji przekazanych przez dziennik „Tuttosport” dowiadujemy się, że Manchester United planuje po sezonie przeprowadzić hitowy transfer. Czerwone Diabły rozważają ruszenie po jednego z najlepszych obrońców na świecie. W kręgu zainteresowań angielskiego zespołu znalazl się bowiem Federico Dimarco z Interu Mediolan.

Reprezentant Italii jest już od miesiący obserwowany przez Manchester United. Włoch imponuje formą, więc nic dziwnego, że Anglicy myślą o jego sprowadzeniu. Inter Mediolan natomiast powoli zaczyna myśleć o rozstaniu ze swoją gwiazdą. Nerazzurri mają już na oku jego potencjalnego następcę. Na celownik zespołu Serie A trafił piłkarz Borussii Dortmund Daniel Svensson.

Federico Dimarco w obecnym sezonie rozegrał 31 spotkań w koszulce Interu Mediolan. Statystyki Włocha są imponujące. Udało mu się bowiem sześciokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył 13 asyst.