Manchester United szykuje hit transferowy! Gwiazda na radarze

20:15, 10. lutego 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Tuttosport

Manchester United w letnim okienku może przeprowadzić hitowe wzmocnienie. Prosto z boisk Serie A. Zainteresowanie Czerwonych Diabłów wzbudził bowiem Federico Dimarco z Interu Mediolan - donosi "Tuttosport".

Michael Carrick
Obserwuj nas w
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Federico Dimarco trafi do Manchesteru United?

Manchester United ewidentnie odżył po zmianie trenera. Dziś na stanowisku szkoleniowca zasiada Michael Carrick i ten ruch dotychczas okazał się strzałem w dziesiątkę. Zespół pod wodzą angielskiego szkoleniowca wygrał dotychczas wszystkie spotkania. Wyniki to jedno, ale po drugie styl gry Czerwonych Diablów budzi zachwyty. Władze klubu natomiast już myślą o letnim okienku transferowym.

Z informacji przekazanych przez dziennik „Tuttosport” dowiadujemy się, że Manchester United planuje po sezonie przeprowadzić hitowy transfer. Czerwone Diabły rozważają ruszenie po jednego z najlepszych obrońców na świecie. W kręgu zainteresowań angielskiego zespołu znalazl się bowiem Federico Dimarco z Interu Mediolan.

Reprezentant Italii jest już od miesiący obserwowany przez Manchester United. Włoch imponuje formą, więc nic dziwnego, że Anglicy myślą o jego sprowadzeniu. Inter Mediolan natomiast powoli zaczyna myśleć o rozstaniu ze swoją gwiazdą. Nerazzurri mają już na oku jego potencjalnego następcę. Na celownik zespołu Serie A trafił piłkarz Borussii Dortmund Daniel Svensson.

Federico Dimarco w obecnym sezonie rozegrał 31 spotkań w koszulce Interu Mediolan. Statystyki Włocha są imponujące. Udało mu się bowiem sześciokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył 13 asyst.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź