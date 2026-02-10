Inter Mediolan tego lata może pożegnać Federico Dimarco. Jak się okazuje, Nerazzurri mają na oku nowego lewego wahadłowego. Na ich radar trafił Daniel Svensson z Borussii Dortmund - przekazuje "FCInterNews".

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Federico Dimarco

Daniel Svensson na celowniku Interu Mediolan

Inter Mediolan jest obecnie głównym kandydatem do zdobycia tytułu mistrza Włoch. Podopieczni Cristiana Chivu w zasadzie od pierwszej kolejki spisują się na miarę oczekiwań. Kluczowym graczem w układance rumuńskiego szkoleniowca jest Federico Dimarco. Włoch wyrasta na jednego z najlepszych graczy na świecie na swojej pozycji. Ostatnio wahadłowy zaczął być łączony z Manchesterem United.

Jak się okazuje, Inter Mediolan może rzeczywiście wkrótce zakończyć współpracę z Federico Dimarco. Nerazzurri chcą latem sprowadzić nowego lewego wahadłowego. I jest to zawodnik światowej klasy. Serwis „FCInterNews” poinformował, że w kręgu zainteresowań wicemistrzów Serie A znalazł się Daniel Svensson z Borussii Dortmund.

Inter Mediolan jednak będzie musiał stoczyć trudną rywalizację o szwedzkiego defensora. Zawodnik wzbudza także zainteresowanie Arsenalu. 23-latek z pewnością rozważy przeprowadzkę do Włoch, jeśli z klubu odejdzie Federico Dimarco. Piłkarz BVB zapewne nie planuje być rezerwowym, a przy reprezentancie Italii trudno mu by było o minuty na boisku.

Daniel Svensson w obecnym sezonie rozegrał 31 spotkań w koszulce Borussii Dortmund. Reprezentant Szwecji zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców. Defensor może pochwalić się także jedną asystą.