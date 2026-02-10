Inter szykuje się na odejście Dimarco?! Transfer wahadłowego na horyzoncie

19:20, 10. lutego 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  FCInterNews

Inter Mediolan tego lata może pożegnać Federico Dimarco. Jak się okazuje, Nerazzurri mają na oku nowego lewego wahadłowego. Na ich radar trafił Daniel Svensson z Borussii Dortmund - przekazuje "FCInterNews".

Federico Dimarco
Obserwuj nas w
Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Federico Dimarco

Daniel Svensson na celowniku Interu Mediolan

Inter Mediolan jest obecnie głównym kandydatem do zdobycia tytułu mistrza Włoch. Podopieczni Cristiana Chivu w zasadzie od pierwszej kolejki spisują się na miarę oczekiwań. Kluczowym graczem w układance rumuńskiego szkoleniowca jest Federico Dimarco. Włoch wyrasta na jednego z najlepszych graczy na świecie na swojej pozycji. Ostatnio wahadłowy zaczął być łączony z Manchesterem United.

Jak się okazuje, Inter Mediolan może rzeczywiście wkrótce zakończyć współpracę z Federico Dimarco. Nerazzurri chcą latem sprowadzić nowego lewego wahadłowego. I jest to zawodnik światowej klasy. Serwis „FCInterNews” poinformował, że w kręgu zainteresowań wicemistrzów Serie A znalazł się Daniel Svensson z Borussii Dortmund.

Inter Mediolan jednak będzie musiał stoczyć trudną rywalizację o szwedzkiego defensora. Zawodnik wzbudza także zainteresowanie Arsenalu. 23-latek z pewnością rozważy przeprowadzkę do Włoch, jeśli z klubu odejdzie Federico Dimarco. Piłkarz BVB zapewne nie planuje być rezerwowym, a przy reprezentancie Italii trudno mu by było o minuty na boisku.

Daniel Svensson w obecnym sezonie rozegrał 31 spotkań w koszulce Borussii Dortmund. Reprezentant Szwecji zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców. Defensor może pochwalić się także jedną asystą.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź