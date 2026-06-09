Man United szykuje ofertę za Argentyńczyka. To będzie głośny transfer

08:42, 9. czerwca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Gaston Edul

Manchester United przygotowuje ofertę za Cristiana Romero z Tottenhamu Hotspur - informuje argentyński dziennikarz Gastan Edul. Reprezentant Argentyny jest także na liście życzeń Barcelony i Atletico Madryt.

Michael Carrick
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Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Cristian Romero na celowniku Manchesteru United

Manchester United rozstał się z Casemiro i przede wszystkim rozgląda się za nowym środkowym pomocnikiem. Klub z Old Trafford planuje przebudowę środka pola, a lista potencjalnych wzmocnień stale się wydłuża. W kręgu zainteresowań Czerwonych Diabłów znajduje się Elliot Anderson z Nottingham Forest, jednak o Anglika rywalizuje również Manchester City. Klub pracuje także nad innymi opcjami – w tym nad Edersonem z Atalanty Bergamo oraz Mateusem Fernandesem z West Hamu United.

Na Old Trafford trwają jednak również działania mające na celu wzmocnienie defensywy. Jak donosi Gaston Edul, Manchester United przygotowuje ofertę za Cristiana Romero z Tottenhamu Hotspur. Dziennikarz nie ujawnia konkretnej kwoty, jaką angielski gigant jest gotów zaproponować. Stoper jest również obserwowany przez działaczy Barcelony i Atletico Madryt.

Wcześniejsze doniesienia sugerowały, że londyński klub wycenia swojego obrońcę na około 60 milionów euro. Romero jest związany z Tottenhamem kontraktem do lata 2029 roku. Argentyńczyk od lat uchodzi za jednego z najbardziej agresywnych i bezkompromisowych środkowych obrońców w Premier League. Jego styl gry opiera się na twardych, zdecydowanych interwencjach, bardzo dobrym czytaniu gry oraz wysokiej skuteczności w pojedynkach powietrznych.

Romero w 2022 roku sięgnął z reprezentacją Argentyny po mistrzostwo świata. Do Tottenhamu trafił wcześniej z Atalanty i od momentu transferu szybko stał się jednym z liderów zespołu. W minionym sezonie 28-letni obrońca rozegrał 32 spotkania, w których zdobył sześć bramek i zanotował cztery asysty.

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