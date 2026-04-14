Manchester United sprzeda bramkarza. Porozumienie o krok

Manchester United w letnim okienku transferowym rozstanie się z co najmniej jednym golkiperem. Chris Wheeler informuje, że bliski zakończenia przygody na Old Trafford jest Altay Bayindir.

W tej chwili w kadrze Czerwonych Diabłów znajduje się łącznie czterech bramkarzy – Senne Lammens, Tom Heaton, André Onana i Altay Bayındır. Belg jest niekwestionowanym numerem jeden, z kolei Anglik pełni rolę trzeciego golkipera. Natomiast z pozostałą dwójką Manchester United będzie chciał się pożegnać.

Najbliższy rozstania z Old Trafford ma być Bayındı. Reprezentant Turcji jest o krok od powrotu do ojczyzny. W 2023 roku Manchester pozyskał go z Fenerbahce, natomiast trzy lata później 28-latek najprawdopodobniej zostanie zawodnikiem lokalnego rywala Żółtych Kanarków.

Chris Wheeler przekonuje, że Turek przeniesie się do Besiktasu. Przedstawiciele bramkarza uzgodnili już warunki kontraktu z Czarnymi Orłami. Teraz czas na finalizację negocjacji pomiędzy klubami. Do zamknięcia rozmów brakuje pełnego porozumienia w kwestii kwoty transferowej.