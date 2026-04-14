Lukaku poznał swoją przyszłość. Napoli jasno się określiło

22:30, 14. kwietnia 2026
Michał Stompór
Źródło: La Repubblica

Romelu Lukaku może być pewnym swojej przyszłości. I nie jest ona związana ze Stadio Diego Armando Maradona. Włoskie media przekonują, że Napoli podjęło ostateczną decyzję w sprawie reprezentanta Belgii.

Insidefoto di andrea staccioli / Alamy Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Lukaku odejdzie z Napoli. Już rozegrał ostatni mecz

La Repubblica nie ma najmniejszych wątpliwości – Romelu Lukaku w kolejnym sezonie nie będzie występował w koszulce Napoli. Belgijski napastnik wdał się w konflikt ze swoim obecnym pracodawcą. Partenopei stracili cierpliwość do swojej gwiazdy i wydali oficjalny komunikat dotyczący sytuacji 32-latka. Jednak przyszłość napastnika jeszcze nie była znana.

Teraz włoskie media są już pewne. Lukaku po zakończeniu rozgrywek pożegna się z Neapolem. Na dodatek nie pojawi się na boisku w żadnym z sześciu spotkań, które pozostały do końca zmagań w Serie A. To oznacza, że reprezentant Czerwonych Diabłów swój ostatni mecz w szeregach Azzurrich rozegrał 6 marca.

Były snajper Chelsea, Manchester United, Interu i Romy jest związany z Napoli kontraktem ważnym do 30 czerwca 2027 roku. Oczywiście go nie wypełni. Transfer w lecie jest już przesądzony. W gronie zainteresowanych wymienia się ekipy z Arabii Saudyjskiej i zespoły z Turcji. Pozyskaniem piłkarza ma rozważać także Anderlecht, a więc klub, w którym Lukaku rozpoczynał karierę.

