Everton wycenił swoją gwiazdę. Liczy na ogromny zarobek

Everton zdaje sobie sprawę, że zatrzymanie Ilimana Ndiaye może być trudnym zadaniem. Klub z Hill Dickinson Stadium wycenił go na 70 milionów funtów - dowiedział się Patrick Boyland z portalu The Athletic.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Iliman Ndiaye

Iliman Ndiaye dostępny za 70 milionów funtów

Iliman Ndiaye ma za sobą bardzo udany sezon w Premier League. 26-letni skrzydłowy przez niemal całą kampanię prezentował równą i wysoką formę, stając się jednym z najważniejszych zawodników Evertonu. Jego dobre występy nie umknęły uwadze czołowych angielskich klubów, które od dłuższego czasu monitorują sytuację Senegalczyka. Wiele wskazuje na to, że ekipie z niebieskiej części Liverpoolu może być trudno zatrzymać swojego czołowego ofensywnego piłkarza. W związku z rosnącym zainteresowaniem włodarze z Hill Dickinson Stadium mieli już określić kwotę, za jaką byliby skłonni rozważyć jego sprzedaż.

Z informacji przekazanych przez Patricka Boylanda z portalu „The Athletic” wynika, że Everton oczekuje za Ilimana Ndiaye około 70 milionów funtów. Założony w 1878 roku klub liczy na ogromny zysk z ewentualnego transferu 39-krotnego reprezentanta Senegalu. Chrapkę na zakontraktowanie 26-letniego atakującego od dłuższego czasu mają Liverpool, Manchester United oraz Newcastle United, które dysponują odpowiednimi środkami finansowymi, aby sfinalizować tak kosztowną transakcję. Na razie nie wpłynęła jednak żadna oficjalna oferta.

Ndiaye przeniósł się do Evertonu w 2024 roku z Olympique’u Marsylia za około 18 milionów euro i bardzo szybko stał się kluczową postacią zespołu prowadzonego przez Davida Moyesa. W minionym sezonie rozegrał 34 mecze, zdobył sześć bramek i zanotował trzy asysty. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, co zapewnia Evertonowi mocną pozycję negocjacyjną. Wszystko wskazuje więc na to, że potencjalny nabywca będzie musiał wyłożyć znaczną kwotę, aby pozyskać utalentowanego skrzydłowego.