Manchester United obserwuje napastnika. Możliwy transfer z Serie A

Michael Carrick / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Pio Esposito na radarze Manchesteru United

Manchester United ma kilka obszarów do wzmocnienia w letnim oknie transferowym. Na celowniku Czerwonych Diabłów znajdują się przede wszystkim środkowy pomocnik oraz lider środka defensywy. W klubie rozważane jest również sprowadzenie napastnika, który pełniłby rolę solidnego uzupełnienia dla Benjamina Sesko.

Dodatkowo niepewna pozostaje przyszłość Joshuy Zirkzee. Holender chciałby pozostać na Old Trafford, lecz jego nazwisko coraz częściej pojawia się w kontekście możliwego transferu do Bundesligi. Według informacji „TEAMtalk”, skauci Czerwonych Diabłów byli obecni na meczach reprezentacji Włoch przeciwko Luksemburgowi i Grecji, by z bliska obserwować Pio Esposito z Interu Mediolan.

20-letni napastnik ma za sobą udany sezon w barwach mistrzów Włoch. W 48 występach we wszystkich rozgrywkach zdobył 10 bramek i zanotował sześć asyst. Jak podaje angielski portal, występy młodego snajpera zrobiły duże wrażenie na przedstawicielach Manchesteru United.

Zainteresowanie Włochem wykazują również Arsenal, Tottenham Hotspur oraz Chelsea. Esposito ma ważny kontrakt z Interem do czerwca 2030 roku. Na Old Trafford doskonale zdają sobie sprawę, że w przyszłym sezonie drużyna będzie rywalizować na kilku frontach, dlatego potrzebna jest znacznie większa głębia składu. Serwis Transfermarkt.de wycenia Włocha na 45 milinów euro.