Yamal wskazał najlepszy klub na świecie. Zero wątpliwości

Lamine Yamal wprost przyznał, jaki klub uważa za najlepszy na świecie. Zaskoczenia nie było, ponieważ wskazał FC Barcelonę. Co więcej, uważa, że stać ich na zdobycie w tym sezonie potrójnej korony.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

FC Barcelona jest najlepszą drużyną na świecie – mówi Yamal

FC Barcelona we wtorek wieczorem rywalizowała w Stambule z Galatasaray. Spotkanie w pierwszej połowie nie układało się po myśli Katalończyków. Gdyby nie interwencja VAR mogli przegrywać nawet różnicą dwóch goli. Mimo słabszej pierwszej części udało im się jednak wygrać aż (4:1), demolując rywala w drugiej połowie. Zawodnikiem meczu wybrano Lamine Yamala, który zaliczył dwie asysty.

Bezpośrednio po meczu Yamal udzielił wywiadu stacji CBS Sport. Nastolatek wprost przyznał, że FC Barcelona to jego zdaniem najlepszy klub na świecie. Co więcej, jest przekonany, że w tym sezonie mogą sięgnąć po potrójną koronę, czyli triumf w lidze, krajowym pucharze i Lidze Mistrzów.

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– Potrójna korona? Możliwe, absolutnie. Jesteśmy FC Barceloną. Moim zdaniem jesteśmy najlepszym klubem na świecie – powiedział Yamal.

Barcelona po raz ostatni mogła świętować potrójną koronę w 2015 roku. Byli wtedy najlepsi w La Liga, Pucharze Króla i Lidze Mistrzów, gdzie w finale pokonali Juventus. Tamten triumf był jednocześnie ostatnim zwycięstwem w elitarnych rozgrywkach. Na podobny sukces czekają już jedenaście lat.

W tym sezonie Yamal jest w wybitnej formie. Odzwierciedlają to m.in. statystyki piłkarza. Łącznie wystąpił w 10 meczach, w których strzelił 8 bramek i zanotował 9 asyst. Jest jednym z największych faworytów do zdobycia Złotej Piłki za 2026 rok.