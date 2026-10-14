Mbappe musiał ustąpić. Lamine Yamal dopisał kolejny rekord do listy

Lamine Yamal wyprzedził Kyliana Mbappe
Lamine Yamal po raz kolejny udowodnił, że mimo młodego wieku należy do grona piłkarzy, którzy potrafią przesuwać granice. Skrzydłowy FC Barcelony popisał się dwiema asystami w spotkaniu z Galatasaray, zakończonym zwycięstwem Katalończyków (4:1). Hiszpan najpierw obsłużył podaniem Fermína Lopeza, a chwilę później pomógł Anthony’emu Gordonowi. Tym samym osiągnął kolejny kamień milowy w europejskich rozgrywkach.
Lamine Yamal według danych zebranych przez Transfermarkt zgromadził już łącznie 26 bezpośrednich udziałów przy bramkach w Lidze Mistrzów, na które składa się 12 trafień i 14 asyst. W wieku 19 lat i 92 dni został najmłodszym zawodnikiem, który osiągnął taki dorobek. Dotychczasowy rekord należał do Kyliana Mbappe, który dokonał tego w wieku 20 lat i 306 dni.
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Wynik Lamine’a Yamala nabiera dodatkowego znaczenia, gdy spojrzymy na nazwiska, które znalazły się za jego plecami. Lionel Messi, Erling Haaland czy Kylian Mbappe od lat wyznaczają standardy na najwyższym poziomie, a młody Hiszpan już teraz może pochwalić się osiągnięciem, które wyróżnia go na tle największych gwiazd futbolu. Jeśli utrzyma dotychczasowe tempo, może jeszcze wielokrotnie poprawiać rekordy w elitarnych rozgrywkach.
Najmłodsi piłkarze z 25 golami w Lidze Mistrzów:
- Lamine Yamal – 19 lat, 92 dni (FC Barcelona)
- Kylian Mbappe – 20 lat, 306 dni (AS Monaco, Paris Saint-Germain)
- Erling Haaland – 21 lat, 139 dni (Red Bull Salzburg, Borussia Dortmund)
- Jude Bellingham – 21 lat, 214 dni (Borussia Dortmund, Real Madryt)
- Lionel Messi – 21 lat, 316 dni (FC Barcelona)
- Vinicius Junior – 22 lata, 113 dni (Real Madryt)
- Raul – 22 lata, 261 dni (Real Madryt)
- Rodrygo – 22 lata, 288 dni (Real Madryt)
- Mario Goetze – 23 lata, 118 dni (Borussia Dortmund, Bayern Monachium)
- Cesc Fabregas – 23 lata, 134 dni (Arsenal)