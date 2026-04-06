Man United liczy na zastrzyk gotówki. Tyle chcą zarobić na sprzedaży zawodników

Man United musi zarobić 100 mln funtów w letnim oknie transferowym

Manchester United trafił w dziesiątkę z decyzją o zmianie trenera. Na początku roku zwolniony został Ruben Amorim. Chwilowo zastąpił go Darren Fletcher, ale już po dwóch spotkaniach w roli tymczasowego szkoleniowca został zatrudniony Michael Carrick. Pod wodzą byłego piłkarza Czerwone Diabły poczyniły wyraźny progres. Obecnie zajmują 3. miejsce w Premier League i walczą o awans do Ligi Mistrzów.

Latem na Old Trafford ponownie mamy być świadkami rewolucji, jeśli chodzi o kadrę pierwszego zespołu. Na pewno z klubem pożegna się Casemiro. Niewykluczone, że odejdą również inni piłkarze tacy jak Marcus Rashford czy Rasmus Hojlund, którzy przebywają na wypożyczeniach. Do tego grona można dołączyć jeszcze Manuela Ugarte, Andre Onanę i Joshuę Zirkzee, ponieważ z nimi również nikt w klubie nie wiążę przyszłości. Każdy z pięciu zawodników znalazł się na liście transferowej i może zostać sprzedany.

Jak poinformował serwis The Sun, ma to związek z celem, jaki postawił właściciel klubu. Sir Jim Ratcliffe chce, żeby Manchester United wygenerował ze sprzedaży zawodników minimum 100 milionów funtów. Dodatkowo 20-krotni mistrzowie Anglii przygotowując się na nowe transfery, zwolnili miejsce w budżecie płac. Casemiro, Jadon Sancho i Tyrell Malacia odejdą na zasadzie wolnego transferu.