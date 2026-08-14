Kłopoty u Matty’ego Casha! Aston Villa chce sprowadzić mu konkurenta

Aston Villa sprowadziła niedawno lewego obrońcę, a teraz szuka piłkarza na prawą stronę. Nie są to dobre wieści dla Matty'ego Casha. Reprezentant Polski będzie miał nowego konkurenta do walki o miejsce w składzie.

René Nijhuis / Alamy Na zdjęciu: Matty Cash

Aston Villa sprowadzi rywala dla Matty’ego Casha

Aston Villa w poprzednim sezonie wygrała rozgrywki Ligi Europy, co było ich pierwszym znaczącym triumfem w europejskich pucharach od 1982 roku. Nie tak dawno rywalizowali z Paris Saint-Germain w finale Superpucharu UEFA, ale przegrali z Francuzami (1:2). Całe spotkanie w barwach „The Villans” rozegrał reprezentant Polski – Matty Cash. 29-latek od lat jest podstawowym piłkarzem wyjściowej jedenastki.

Regularna gra w ekipie z Premier League może jednak dobiec końca. W mediach pojawiła się informacja, że klub z Birmingham szuka nowego zawodnika na pozycję prawego obrońcy. Ostatnio ściągnęli Matteo Ruggeriego na lewą stronę, a teraz chcą wzmocnić prawą flankę. Fabrizio Romano ujawnił nazwisko piłkarza, który znalazł się w kręgu zainteresowań.

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Aaron Wan-Bissaka jest zawodnikiem, o jakim myśli Aston Villa. Reprezentant DR Konga od sierpnia jest związany z West Ham United. Jednak po spadku Młotów z elity niewykluczone, że urodzony w Londynie obrońca zmieni pracodawcę. Na brak zainteresowania nie może narzekać. Pojawiały się plotki łączące go m.in. z Evertonem oraz Fenerbahce.

Wracając do Matty’ego Casha, Polak gra na Villa Park od 2020 roku, gdy trafił do drużyny z Nottingham Forest. Łącznie w ciągu sześciu lat rozegrał 230 meczów, w których strzelił 13 bramek i zanotował 17 asyst. Jego kontrakt jest ważny do połowy 2029 roku z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Reprezentant Polski jest wyceniany na 22 mln euro.