Bułka nie trafi do tego klubu. Transfer stoi w miejscu

Marcin Bułka może zmienić klub, ale ten kierunek prawdopodobnie odpada. Z doniesień Mohameda Toubache-Tera wynika, że transfer do Marsylii stanał w miejscu. Inne źródła podają, że Francuzi preferują tańsze opcje.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Marcin Bułka

Olympique Marsylia nie dla Marcina Bułki

Marcin Bułka w ostatnich tygodniach letniego okna transferowego stał się obiektem medialnych spekulacji. Zagraniczne media donoszą, że reprezentantem Polski interesuje się m.in. Olympique Marsylia. Pokrywa się to z tym, o czym nie tak dawno opowiadał Mateusz Borek w Kanale Sportowym. Znany dziennikarz w kontekście bramkarza sugerował właśnie francuski klub oraz Nottingham Forest.

Marsylia miała nawet negocjować z Neom SC transfer Marcina Bułki. Wygląda jednak na to, że 26-latek nie wróci do Ligue 1. Najnowsze doniesienia sugerują, że temat utknął w martwym punkcie. Co więcej, Francuzi preferują innych bramkarzy za niższą kwotę.

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Mohamed Toubache-Ter poinformował o braku postępu w rozmowach z Marsylią. Jednocześnie zasugerował, że z racji ograniczeń finansowych transakcja będzie trudna do sfinalizowania. Inne źródła takie jak Matteo Moretto łączą z klubem Lucasa Perriego. Z kolei serwis FootMercato pisze o ofercie złożonej za młodego francuskiego golkipera – Guillaume Restesa.

Trudno przewidzieć, co czeka Bułkę w najbliższej przyszłości. Na ten moment cicho się zrobiło w kontekście przeprowadzki do Premier League. Wcześniej nazwisko reprezentanta Polski było łączone z innym saudyjskim klubem, a dokładnie z Al-Hilal.

Bułka w poprzednim sezonie miał zerwane więzadła krzyżowe. Z tego powodu rozegrał tylko 6 meczów dla Neom SC.