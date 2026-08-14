Salah stworzy duet z byłą gwiazdą Liverpoolu. Transfer o krok

Mohamed Salah został niedawno piłkarzem Trabzonsporu. Lada moment jego kolegą z drużyny będzie była gwiazda Liverpoolu - Darwin Nunez. Jak podał Sacha Tavolieri, transfer napastnika jest bardzo blisko.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Mohammed Salah

Darwin Nunez stworzy duet z Salahem w Trabzonsporze

Mohamed Salah zakończył przygodę z Liverpoolem po dziewięciu sezonach spędzonych na Anfield Road. Jego następnym przystankiem w karierze będzie liga turecka i Trabzonspor. 34-latek został powitany po królewsku przez kibiców. Z kolei nowy klub wręcz obsypał go złotem. Oprócz wynagrodzenia i premii czekają na niego oraz jego rodzinę różne dodatki finansowe do życia codziennego.

Trabzonspor na ściągnięciu Salaha nie poprzestanie. Lada moment 3. drużyna poprzedniego sezonu w Turcji powinna ogłosić jeszcze jeden duży transfer. O krok od przenosin do Trabzonu jest inny były piłkarz Liverpoolu – Darwin Nunez.

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Nunez jest obecnie związany z Al-Hilal. Jednak życie w Arabii Saudyjskiej nie do końca mu odpowiada. Na Bliskim Wschodzie rozegrał jedynie 24 mecze, w których strzelił 9 goli i zanotował 5 asyst. Jest praktycznie przesądzone, że wróci do Europy odbudować karierę. Pierwotnie miał trafić do Besiktastu, ale ostatecznie skończy się na Trabzonsporze.

Nunez pokazał się światu w barwach Benfiki, gdzie grał w latach 2020-2022. Po udanym okresie w Portugalii trafił do Liverpoolu za kwotę 85 milionów euro. W koszulce The Reds rozegrał 143 mecze, w których strzelił 40 bramek i zanotował 26 asyst. W swoim CV ma także hiszpańską UD Almeria oraz rodzimy Penarol z Urugwaju.