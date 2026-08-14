Liverpool blisko transferu za 125 milionów euro. Kontrakt do 2032 roku

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Andoni Iraola

Barcola o krok od transferu do Liverpoolu

Przyszłość Bradleya Barcoli jest jednym z ciekawszych tematów tego lata na rynku transferowym. Francuski skrzydłowy PSG znalazł się na radarach kilku europejskich potentatów. Wśród klubów obserwujących sytuację zawodnika wymienia się między innymi Liverpool, Bayern Monachium oraz Barcelonę. W ostatnich tygodniach pojawiało się coraz więcej informacji sugerujących możliwość opuszczenia przez niego Paryża i wygląda na to, że doniesienia te miały swoje podstawy.

Według informacji, które przekazał Nicolo Schira, Bradley Barcola jest coraz bliżej dołączenia do Liverpoolu tego lata za 125 milionów euro. Finalizacja transakcji zbliża się do końca i wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie faktycznie dojdzie do podpisania kontraktu z gwiazdą PSG. Ten miałby obowiązywać do końca czerwca 2032 roku.

Bradley Barcola w minionym sezonie rozegrał w sumie 49 spotkań, w których zdobył w sumie 13 goli oraz zanotował siedem asyst. Łącznie dla PSG ten 23-letni skrzydłowy ma 152 mecze oraz niespełna 40 trafień do siatki rywali. Serwis „Transfermarkt” wycenia reprezentanta Francji na 90 milionów euro.

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