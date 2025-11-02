Manchester United i Tottenham walczą o gwiazdę. 70 mln na stole

Jarrad Branthwaite od dawna znajduje się na celowniku największych klubów Premier League. Jak donosi serwis CaughtOffside, o stopera Evertonu rywalizują Manchester United i Tottenham.

Jarrad Branthwaite może dołączyć do giganta

Jarrad Branthwaite od dłuższego czasu budzi zainteresowanie czołowych drużyn Premier League. Branthwaite uchodzi za jednego z najbardziej perspektywicznych defensorów w Anglii. Manchester United od dawna obserwuje rozwój młodego piłkarza, szukając potencjalnego lidera defensywy. Z kolei Tottenham uważa, że byłoby to idealne wzmocnienie zespołu prowadzonego przez Thomasa Franka.

Everton nie zamierza jednak pozbywać się swojego kluczowego zawodnika. Klub jasno deklaruje, że 23-letni obrońca nie jest na sprzedaż, a jego kontrakt obowiązuje aż do 2030 roku. W związku z tym zainteresowane zespoły muszą liczyć się z wysoką ceną 70 milionów funtów.

Mimo rosnącego zainteresowania Branthwaite zachowuje spokój i nie naciska na odejście. Reprezentant Anglii dobrze czuje się na Hill Dickinson Stadium. Zawodnik wciąż się rozwija, co tylko zwiększa jego wartość rynkową. Jeśli utrzyma ten trend, może stać się jednym z najgorętszych nazwisk na rynku transferowym.

