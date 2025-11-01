Guehi wybrał kierunek transferu. Gigant szykuje hit

Marc Guehi ma kontrakt z Crystal Palace do końca sezonu. W związku z tym wzbudza zainteresowanie angielskich i hiszpańskich gigantów - informuje AS.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Marc Guehi

Guehi wybrał pomiędzy Liverpoolem a Realem

Marc Guehi miał latem przenieść się do Liverpoolu, jednak temat transferu w ostatniej chwili upadł. Sytuację stopera Crystal Palace obserwują również Manchester City, Bayern Monachium oraz Real Madryt. To właśnie Hiszpanie są przekonani, że mają największe szanse na pozyskanie angielskiego obrońcy. Kontrakt Guehiego wygasa w czerwcu, co pozwoli mu zmienić klub za darmo.

Królewscy planują sprowadzić nowego defensora, który wzmocni zespół na lata. Jak podaje „AS”, gigant jest pewny, że uda mu się pozyskać 25-latka, a sam zawodnik woli podobno grać w Hiszpanii. Los Blancos uważają, że Guehi może być transferową okazją. Klub już opracowuje plan, żeby przekonać piłkarza do przeprowadzki.

Real zamierza działać szybko, aby uprzedzić konkurencję. Dlatego klub chce sfinalizować transakcje jeszcze przed otwarciem letniego okienka transferowego. Guehi może być kolejnym Anglikiem, który zasili szeregi Realu Madryt i dołączy do Jude’a Bellinghama oraz Trenta Alexandra-Arnolda.

