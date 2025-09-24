Man United planuje osłabić ligowego rywala. Trudne zadanie

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Everton chce zatrzymać Jarrada Branthwaite’a

Jarrad Branthwaite wyrasta na jednego z najlepszych stoperów w całej Premier League. Stabilna forma, pewność w pojedynkach powietrznych oraz umiejętność wyprowadzania piłki sprawiają, że defensor Evertonu cieszy się ogromnym uznaniem. Nic więc dziwnego, że jego sytuację bacznie monitorują największe kluby na Wyspach Brytyjskich, z Manchesterem United na czele. Klub z Old Trafford pilnie poszukuje wzmocnień środka obrony w kontekście nadchodzących okienek transferowych, a 23-letni Anglik podobno znajduje się wysoko na liście życzeń włodarzy Czerwonych Diabłów.

Taki ruch transferowy będzie jednak niezwykle trudny do zrealizowania. Jak donosi w środowy poranek brytyjski portal „Football Insider”, Everton nie zamierza nawet wysłuchiwać ofert za swoją gwiazdę. Działacze z Goodison Park już kilka miesięcy temu zabezpieczyli przyszłość rosłego defensora, przedłużając z nim kontrakt. Klub wiąże z Branthwaitem długoterminowe plany, a obecna umowa między stronami obowiązuje aż do 30 czerwca 2030 roku. W obliczu tak solidnego zabezpieczenia, ewentualne negocjacje z zainteresowanymi potentatami wydają się praktycznie niemożliwe.

Jarrad Branthwaite, którego bacznie obserwuje również lokalny rywal – Liverpool, dołączył do Evertonu na początku 2020 roku, przechodząc do ekipy występującej w Premier League z Carlisle United za zaledwie 1,1 miliona euro. Od tamtej pory stopniowo rozwijał się w zespole The Toffees i obecnie uchodzi za absolutnego lidera formacji defensywnej tej drużyny. W niebiesko-białych barwach rozegrał dotychczas 86 spotkań, zdobył 4 bramki i zanotował 2 asysty. W tym momencie jego wartość rynkowa jest szacowana na około 50 milionów euro, co najlepiej oddaje skalę postępu, jaki stoper poczynił w ostatnich latach.