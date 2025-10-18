Manchester United i Tottenham chcą gwiazdę. Napastnik wybrał

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Ivan Toney wybrał klub, w którym chce grać

W ostatnich tygodniach pojawiały się spekulacje o możliwym powrocie Ivana Toneya do Premier League. Napastnik był łączony z Manchesterem United, West Hamem i Tottenhamem. Potencjalny transfer mógłby pomóc mu w walce o miejsce w reprezentacji Anglii przed mundialem w 2026 roku. W rzeczywistości jednak zawodnik Al-Ahli nie zamierza zmieniać otoczenia. Według źródła 29-latek jest w pełni zadowolony z obecnej sytuacji.

Snajper przeniósł się do ligi saudyjskiej w sierpniu 2024 roku. W debiutanckim sezonie zdobył 30 bramek w 44 meczach, a obecnie ma już 9 trafień w 11 spotkaniach. Taką formą zawodnik przyciąga uwagę wielkich klubów, ale ze względu na wysokie zarobki transfer w najbliższym czasie wydaje się mało prawdopodobny.

Aktualnie nie ma żadnych rozmów z angielskimi zespołami. Kontrakt Toneya obowiązuje do 2028 roku. Dlatego ewentualny transfer wiązałby się ze sporymi kosztami i koniecznością obniżenia zarobków. Obecnie wygląda na to, że zawodnik nie myśli o zmianie klubu.

