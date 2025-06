Manchester United poluje na gwiazdę. Na celowniku znalazł się napastnik

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Ivan Toney może wrócić do Premier League

Manchester United chce wzmocnić atak przed nowym sezonem. Choć priorytetem angielskiego klubu dalej jest skrzydłowy Brentford, Bryan Mbeumo, za którego Czerwone Diabły mogą zaoferować nawet 70 milionów euro, to klub po raz kolejny zwrócił uwagę na Ivana Toneya, 29-letniego napastnika Al-Ahli.

Toney w minionym sezonie w lidze saudyjskiej strzelił 23 gole w 30 meczach. Z tego powodu znów przyciąga zainteresowanie w Europie. Dla United to atrakcyjna opcja, ponieważ snajper ma doświadczenie w Premier League, wyróżnia się skutecznością i siłą fizyczną.

Al-Ahli pozyskało Toneya latem 2024 roku za 42 miliony euro, ale jego obecna wartość rynkowa według „Transfermarkt” spadła do 25 milionów. Jak podaje „Fichajes” Manchester United oferuje 30 milionów euro plus 5 milionów w bonusach. Pierwsze rozmowy z saudyjskim gigantem i otoczeniem zawodnika już się odbyły. Anglik jest chętny na powrót do Premier League. Negocjacje są zaawansowane, a klub z Old Trafford liczy na szybkie sfinalizowanie transferu.

Już zimą ekipa Rubena Amorima była zainteresowana sprowadzeniem Toneya, jednak wtedy nie udało się dopiąć transakcji. Obecnie wygląda na to, że temat powrotu zawodnika do angielskiej elity znowu powraca. Przyszłość doświadczonego napastnika powinna wyjaśnić się w najbliższym czasie.

