Chelsea przechytrzy PSG i Liverpool? Gigant włączył się do walki o gwiazdę

17:23, 18. października 2025
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  CaughtOffside

Chelsea na poważnie włączyła się do walki o Morgana Rogersa. Jak podaje CaughtOffside, The Blues chcą sprowadzić gwiazdę Aston Villi już zimą.

Enzo Maresca
Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Morgan Rogers rozchwytywany przez gigantów

Morgan Rogers ma za sobą znakomity sezon, a Aston Villa wyceniła angielskiego pomocnika na 80 milionów funtów. Mimo tak wysokiej kwoty zainteresowanie jest ogromne. Według doniesień najbliżej pozyskania 23-latka jest Chelsea. Londyńczycy chcą wzmocnić ofensywę i postawić na kolejnego zawodnika z dużym potencjałem.

The Blues uważają, że piłkarz od razu może wesprzeć zespół Enzo Mareski, ale także może to być zawodnik na lata. Anglik już udowodnił swoją wartość w Premier League i jest gotowy na większe wyzwania.

Rogersa obserwują również inni giganci. Paris Saint-Germain było pod wrażeniem jego gry w poprzednim sezonie i nadal monitoruje jego sytuację. Liverpool także może włączyć się do negocjacji. Zawodnik był także na celowniku Arsenalu i Tottenhamu.

Z kolei klub z Villa Park może liczyć na duży zarobek, ale strata Rogersa byłaby ogromnym osłabieniem dla zespołu prowadzonego przez Unaia Emery’ego. W poprzednich rozgrywkach pomocnik zdobył czternaście bramek i zanotował szesnaście asyst.

Zobacz także: Manchester City zainteresowany gwiazdą Realu. Gigant analizuje możliwość transferu

