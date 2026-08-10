Widzew Łódź wygrał walkę o Świderskiego. Ten klub z nim rozmawiał

11:03, 10. sierpnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Liga+Extra / Canal+ Sport

Karol Świderski latem wrócił do Ekstraklasy, podpisując kontrakt z Widzewem Łódź. W programie "Liga+Extra" właściciel Korony Kielce, Łukasz Maciejczyk ujawnił, że kielczanie również chcieli napastnika.

Karol Świderski
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Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Karol Świderski

Korona Kielce rozmawiała z Karolem Świderskim

Widzew Łódź już w styczniu tego roku rozpoczął ofensywę transferową, sprowadzając do zespołu dwóch reprezentantów Polski. Do klubu trafili Bartłomiej Drągowski oraz Przemysław Wiśniewski. Grono kadrowiczów w Łodzi powiększyło się o jeszcze jednego piłkarza. W letnim okienku dołączył Karol Świderski, który wrócił do Ekstraklasy po ponad sześciu latach za granicą.

Świderski kosztował Widzew ok. milion euro. Zanim dogadał się z łódzkim zespołem, pod uwagę brany był także inny klub z PKO BP Ekstraklasy. W programie „Liga+Extra” na Canal+ Sport właściciel Korony Kielce, Łukasz Maciejczyk ujawnił, że rozmawiał z piłkarzem.

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Mogę powiedzieć, że spotkałem się osobiście z Karolem Świderskim i jego agentem. Rozmawialiśmy. Wybrał drogę w kierunku Łodzi. Idealnie by pasował do gry z Mariuszem Stępińskim. Byliby świetnym duetem. Niestety, wybrał Widzew – mówił właściciel Korony Kielce.

Korona Kielce już raz zaskoczyła na rynku transferowym, ściągając Patrika Hellebranda z Górnika Zabrze. Za czeskiego piłkarza zapłacili 1,7 mln euro. Świderski wybrał jednak Widzew Łódź, którego projekt sportowy wydaje się nieco bardziej przekonujący. W nowym klubie zagrał jak dotąd w trzech meczach, lecz nie strzelił ani jednego gola. Szansę na premierowe trafienie będzie miał w weekend przeciwko Koronie.

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