Manchester United planuje wzmocnienia. Bramkarz Barcelony na celowniku

Manchester United ma plan, aby w trakcie styczniowego okna transferowego wzmocnić się na kilku pozycjach. Na ten temat ciekawe wieści przekazał portal TransferNewsLive.com.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Manchester United może ruszyć po bramkarza FC Barcelony

Manchester United za wszelką cenę chce wywalczyć na koniec sezonu miejsce premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. W związku z tym realny scenariusz zakłada, że w trakcie zimowej sesji transferowej ekipa z Old Trafford może wzmocnić się na kilku pozycjach. Przede wszystkim nie brakuje spekulacji na temat nowego golkipera, o czym donosi TransferNewsLive.

O ile jakieś nadzieje na przyszłość daje Senne Lammens, to nie przekonywał w tej kampanii Altay Bayındır. 10-krotny reprezentant Turcji wystąpił w sześciu spotkaniach ligi angielskiej, tracąc 11 goli. Nic więc dziwnego, że władze Man Utd rozglądają się za alternatywnymi rozwiązaniami. Źródło podało, że brany pod uwagę jest scenariusz związany z pozyskaniem Marc-Andre ter Stegena.

Niemiec aktualnie dochodzi do pełni zdrowia po operacji pleców. Co prawda dziennikarz Florian Plettenberg na platformie X przekazał, że ter Stegen nie podjął jeszcze decyzji w sprawie swojej przyszłości. Jasne jest jednak, że bramkarz nie jest pierwszym wyborem dla Hansiego Flicka, a w Barcelonie konkurencja ogromna, bo są Joan García i Wojciech Szczęsny.

Jeśli zatem niemiecki golkiper będzie chciał pojechać na Mistrzostwa Świata w 2026 roku, musi szukać miejsca, gdzie będzie mógł liczyć na regularne występy. Atrakcyjnym kierunkiem wydaje się klub z Premier League.

