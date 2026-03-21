Manchester United może pozyskać byłego gracza Chelsea. Na ich celowniku znalazł się Kiernan Dewsbury-Hall z Evertonu. Anglik znajduje się też na radarze Aston Villi - informuje "Sports Boom".

Kiernan Dewsbury-Hall łączony z Manchesterem United

Manchester United w piątkowy wieczór rozgrywał wyjazdowe spotkanie z Bournemouth. O tym występie podopieczni Michaela Carricka chcieliby zapomnieć, ponieważ rywalizacja zakończyła się remisem 2:2. Czerwone Diabły miały wszystko w swoich rękach, aby sięgnąć po trzy punkty. Wszystko jednak pokrzyżował faul w polu karnym Harry’ego Maguire’a, który został ukarany na domiar złego czerwoną kartką.

Letnie okienko transferowe zbliża się wielkimi krokami, więc pora na plotki transferowe w Manchesterze United. Serwis „Sports Boom” zdradza, że Czerwone Diabły mogą sięgnąć po piłkarza z przeszłością w londyńskiej Chelsea. W kręgu zainteresowań zespołu z Old Trafford znalazł się Kernan Dewsbury-Hall, który na co dzień reprezentuje barwy Evertonu.

Wspomniane źródło zaznacza jednak, że Manchester United będzie miał konkurenta. Angielski pomocnik znajduje się również na celowniku Aston Villi. Oba kluby mogą stoczyć walkę o ten transfer, ale na ten moment nie spieszą się z ruchami. Zarówno Czerwone Diabły jak i The Villans na ten moment obserwuje jedynie byłego gracza Chelsea.

Kiernan Dewsbury-Hall w obecnym sezonie rozegrał 24 spotkania w koszulce Evertonu. Angielski pomocnik zdołał sześciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył pięć asyst.