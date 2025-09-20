Pochettino znów w Premier League? Ten klub rozważa zatrudnienie Argentyńczyka

Man Utd w tej kampanii nie spełnia pokładanych w nim nadziei. Jednocześnie nie brakuje spekulacji dotyczących przyszłości Rubena Amorima. Ciekawe wieści przekazał "Daily Star".

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

Mauricio Pochettino potencjalnym celem Manchesteru United

Manchester United, ze względu na niezbyt udany start sezonu, analizuje różne scenariusze. Media sugerują, że pewny swojej przyszłości w klubie nie może być Ruben Amorim, który w tej kampanii jako menedżer Czerwonych Diabłów zaliczył już dwie porażki. Tymczasem interesujące informacje ujawnił „Daily Star”.

Według źródła w momencie, gdyby doszło do zwolnienia portugalskiego trenera z Man Utd, władze klubu z Old Trafford miałyby już wytypowanego faworyta do objęcia stanowiska. Na celowniku sterników Czerwonych Diabłów znajduje się Mauricio Pochettino, obecnie selekcjoner reprezentacji Stanów Zjednoczonych.

Argentyński trener ma kontrakt ważny z aktualnym pracodawcą do końca lipca 2026 roku. Jak dotąd prowadził amerykańską kadrę w 18 meczach, notując bilans na poziomie 1,83 punktu na spotkanie. W przeszłości pracował już w Premier League, prowadząc takie kluby jak Southampton, Tottenham Hotspur czy Chelsea.

53-latek ma na swoim koncie kilka znaczących sukcesów. Zdobył między innymi mistrzostwo Francji i Puchar Francji, a także triumfował w starciu o Superpuchar Francji. Reprezentację Stanów Zjednoczonych przejął we wrześniu 2024 roku, wcześniej rozstając się z Paris Saint-Germain.

