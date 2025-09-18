Szczęsny o swojej roli w Barcelonie. „Z dumą wykonuję tę pracę”

Wojciech Szczęsny nie znalazł się w kadrze meczowej FC Barcelony na mecz Ligi Mistrzów z Newcastle United. Polski bramkarz w rozmowie z CANAL+ Sport opowiedział o swojej roli.

fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Wojciech Szczęsny wprost o swojej roli w FC Barcelonie

Wojciech Szczęsny po zakończeniu poprzedniej kampanii przedłużył kontrakt z FC Barceloną. Polak związał swoją przyszłość z ekipą z Camp Nou do końca czerwca 2027 roku. Nie zmienia to jednak faktu, że w tym sezonie na razie nie miał okazji do gry. Były reprezentant Polski wypowiedział się na temat swojej obecnej roli w klubie.

– Jestem rezerwowym i jeśli nic dziwnego się nie stanie, to będę. Moja rola polega w tym sezonie na tym, żeby jak najlepiej przygotować Joana Garcię do spotkań. Uważam, że to bramkarz z niesamowitym potencjałem, który już teraz jest w europejskiej czołówce pod względem fizycznym. Z dużą dumą wykonuję tę rolę, bo byłem na nią przygotowany, podpisując nowy kontrakt. I nie jestem zawiedziony tą rolą – przekonywał Szczęsny w rozmowie z CANAL+ Sport cytowanej przez KanalSportowy.pl.

– Nie ma doświadczenia na najwyższym poziomie i to jest coś, co musi budować. Postaram się mu pomóc, by mógł prezentować równą formę przez cały sezon. To nie jest proste, gdy gra się co trzy dni pod wielką presją. To jest rzecz, której musi się nauczyć. Mam nadzieję, że dołożę jakąś cegiełkę do jego sukcesu – dodał zawodnik.

Szczęsny trafił do Barcelony w październiku 2024 roku. Jak dotąd rozegrał w barwach Dumy Katalonii 30 spotkań, w których puścił 36 goli. W 14 meczach zachował czyste konto.

