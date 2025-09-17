Manchester City z kolejną zmianą w bramce? Kusi go klub Marcina Bułki

Manchester City może stracić swojego bramkarza. Jak podaje dziennik The Telegraph golkiper znalazł się na liście życzeń beniaminka ligi saudyjskiej Neom SC.

Manchester City może stracić bramkarza

Neom SC, które niedawno awansowało do pierwszej ligi w Arabii Saudyjskiej, rozpoczęło sezon od porażki z Al-Ahli i zwycięstwa z Damac. Klub pozyskał kilku znanych piłkarzy, takich jak m.in. Alexandre Lacazette, Said Benrahma czy Abdoulaye Doucoure. Do zespołu trafił też Marcin Bułka, ale kontuzja sprawiła, że Polak prawdopodobnie wypadł niemal na cały sezon.

Saudyjczycy na szybko sprowadzili Luisa Maximiano z Almerii jako zastępcę dla byłego golkipera Nicei. Jednak jak sugeruje TEAMtalk działacze zespołu skontaktowali się także z Manchesterem City. Na ich liście życzeń znalazł się rezerwowy bramkarz Obywateli Stefan Ortega.

Niemiec trafił na Etihad Stadium w 2022 roku z Arminii Bielefeld. Od tamtego czasu rozegrał 56 meczów, a czyste konto zachował 25 razy. Jednak obecnie znajduje się dopiero na trzecim miejscu w hierarchii zespołu Pepa Guardioli.

Po odejściu Edersona do Fenerbahce angielski gigant sprowadził Gianluigiego Donnarummę i Jamesa Trafforda. To sprawiło, że 32-latek nie łapie się już nawet do kadry.

Mimo trudnej sytuacji w klubie Ortega nie planuje na razie przeprowadzki na Bliski Wschód. Golkiper woli poczekać do zimowego okienka, ponieważ jego celem jest powrót do Bundesligi. Wcześniej był łączony z Bayerem Leverkusen i Borussią Moenchengladbach.

