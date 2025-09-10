Marcin Bułka z poważną kontuzją. Neom SC znalazło zastępcę Polaka

Neom SC znalazło już zastępcę dla kontuzjowanego Marcina Bułki. Jak podaje Fabrizio Romano, saudyjski klub osiągnął porozumienie z nowym bramkarzem.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Marcin Bułka

Neom SC finalizuje transfer zastępcy Marcina Bułki

We wtorek w mediach pojawiła się informacja, że Marcin Bułka doznał kontuzji kolana. Polak podczas jednego z treningów zerwał więzadła krzyżowe. Klub nadal nie podał oficjalnej informacji w sprawie urazu 25-latka. Można jednak spodziewać się, że bramkarz wypada z gry do końca sezonu.

W związku z tym Neom SC musiało szybko zareagować i znaleźć nowego golkipera. Beniaminek ligi saudyjskiej ma zamiar sprowadzić Luisa Maximiano, który w ostatnich sezonach występował w Almerii. Portugalczyk ma podpisać kontrakt na cztery lata.

Ekipa z Arabii Saudyjskiej liczy na to, że 26-latek od razu wskoczy do pierwszego składu i zabezpieczy pozycję między słupkami. W sprawie transferu osiągnięto już ustne porozumienie i pozostały jedynie do ustalenia formalności.

🚨🇸🇦 EXCL: Neom SC agree deal to sign Luis Maximiano as their new goalkeeper.



Verbal agreement in place on a four year contract for the GK set to join from Almeria. pic.twitter.com/MlVqzzOjf7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 10, 2025

Maximiano to zawodnik z doświadczeniem w topowych i solidnych ligach. Wcześniej grał w Granadzie, a także ma za sobą występy w Lazio oraz w Sportingu. Teraz jego zadaniem będzie pomóc ustabilizować defensywę i wypełnić lukę po Marcinie Bułce, którego czeka długa rehabilitacja.

W poprzednim sezonie Luis Maximiano wystąpił w 30 spotkaniach. Portal „Transfermarkt” wycenia byłego młodzieżowego reprezentanta Portugalii na 3 miliony euro.

