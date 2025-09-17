Manchester United wytypował kandydata na następcę Amorima. To byłby hit

Manchester United coraz bardziej rozważa zmianę trenera po słabym początku sezonu. Jak podaje portal GiveMeSport, klub wytypował głównego kandydata na następcę Portugalczyka.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Manchester United osłabi ligowego rywala?

Manchester United rozpoczął nowy sezon w rozczarowującym stylu. Podopieczni Rubena Amorima wygrali tylko jedno z pięciu spotkań, a porażki z Arsenalem, Manchesterem City czy Grimsby w Pucharze Ligi były dla kibiców Czerwonych Diabłów bardzo bolesne. W związku z tym coraz częściej mówi się o tym, że Portugalczyk może stracić posadę.

Trener traci zaufanie kibiców i zawodników, a jego taktyka budzi coraz większe wątpliwości. Według portalu „GiveMeSport” głównym kandydatem do objęcia stanowiska jest Unai Emery. Hiszpański szkoleniowiec zbudował w Aston Villi drużynę, która jest w stanie walczyć w europejskich pucharach.

Trzeba jednak przyznać, że obecnie ekipa z Villa Park notuje jeszcze gorszy początek sezonu niż klub z Old Trafford. Do tej pory nie wygrali żadnego z pięciu spotkań, a w pierwszych czterech ligowych meczach nie strzelili ani jednej bramki. We wtorek również odpadli z Pucharu Ligi po rzutach karnych z Brentford.

Mimo to Emery uchodzi za trenera elastycznego, który potrafi rotować piłkarzami i dostosować ustawienie. Hiszpan wielokrotnie pokazał, że umie reagować na zmieniającą się na boisku sytuację. Z kolei Amorim trzyma się jednej koncepcji i unika zmian.

Oczywiście problemem gdyby Manchester United zdecydował się na zatrudnienie Emery’ego może być wysoka kwota odstępnego, jaką trzeba by było zapłacić Aston Villi za zerwanie kontraktu.

