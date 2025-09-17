Manchester United wytypował kandydata na następcę Amorima. To byłby hit

09:36, 17. września 2025
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  GiveMeSport

Manchester United coraz bardziej rozważa zmianę trenera po słabym początku sezonu. Jak podaje portal GiveMeSport, klub wytypował głównego kandydata na następcę Portugalczyka.

Ruben Amorim
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Manchester United osłabi ligowego rywala?

Manchester United rozpoczął nowy sezon w rozczarowującym stylu. Podopieczni Rubena Amorima wygrali tylko jedno z pięciu spotkań, a porażki z Arsenalem, Manchesterem City czy Grimsby w Pucharze Ligi były dla kibiców Czerwonych Diabłów bardzo bolesne. W związku z tym coraz częściej mówi się o tym, że Portugalczyk może stracić posadę.

Trener traci zaufanie kibiców i zawodników, a jego taktyka budzi coraz większe wątpliwości. Według portalu „GiveMeSport” głównym kandydatem do objęcia stanowiska jest Unai Emery. Hiszpański szkoleniowiec zbudował w Aston Villi drużynę, która jest w stanie walczyć w europejskich pucharach.

Trzeba jednak przyznać, że obecnie ekipa z Villa Park notuje jeszcze gorszy początek sezonu niż klub z Old Trafford. Do tej pory nie wygrali żadnego z pięciu spotkań, a w pierwszych czterech ligowych meczach nie strzelili ani jednej bramki. We wtorek również odpadli z Pucharu Ligi po rzutach karnych z Brentford.

Mimo to Emery uchodzi za trenera elastycznego, który potrafi rotować piłkarzami i dostosować ustawienie. Hiszpan wielokrotnie pokazał, że umie reagować na zmieniającą się na boisku sytuację. Z kolei Amorim trzyma się jednej koncepcji i unika zmian.

Oczywiście problemem gdyby Manchester United zdecydował się na zatrudnienie Emery’ego może być wysoka kwota odstępnego, jaką trzeba by było zapłacić Aston Villi za zerwanie kontraktu.

Zobacz także: Manchester United zrezygnuje z wielkiego transferu? Wszystko zależy od przyszłości Amorima

