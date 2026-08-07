Manchester City traci Rodriego. Maresca chce w jego miejsce gwiazdę Chelsea

Manchester City straci tego lata Rodriego, który jest już dogadany z Barceloną. Enzo Maresca marzy o tym, aby Hiszpana zastąpiła gwiazda Chelsea - informuje Gianluca Di Marzio. To jego były podopieczny.

Roberto Tommasini / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Fernandez za Rodriego? To życzenie trenera Manchesteru City

Manchester City jest już w zasadzie pogodzony ze stratą swojego lidera. Rodri po fantastycznym mundialu po raz kolejny stał się celem transferowym hiszpańskich gigantów. Tym razem jednak na przeprowadzkę naciska również sam zainteresowany, który nie przedłuży wygasającej w 2027 roku umowy. Obywatele znaleźli się pod ścianą i są wręcz zmuszeni do sprzedaży, tak aby w przyszłym roku nie stracić go za darmo. Rodri pragnie wrócić do Hiszpanii, a jego nowym pracodawcą najprawdopodobniej zostanie Barcelona. Przez kilka tygodni intensywnie zabiegał o niego Real Madryt, ale na finiszu odrzucił ofertę i wybrał tę z Katalonii.

Oczywiście to wielka strata dla angielskiego klubu, natomiast kluczowe jest teraz znalezienie jego odpowiedniego następcy. Enzo Maresca ma swojego faworyta – jest nim były podopieczny z Chelsea. Marzy mu się transfer Enzo Fernandeza, z którym łączą go świetne relacje. Uważa, że ten ruch pozwoli zastąpić Rodriego możliwie jak najmniej boleśnie.

O transfer Argentyńczyka nie będzie jednak łatwo, bowiem figuruje on w planach Xabiego Alonso. Chelsea spróbuje go zatrzymać, a w przypadku sprzedaży zażyczy sobie ponad 100 milionów euro. Manchester City ma też na liście życzeń Ayyouba Bouaddiego, ale to Fernandez jest celem numer jeden dla Mareski.