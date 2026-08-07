Rodri wybrał swój nowy klub! Real Madryt sensacyjnie odrzucony

Rodri wybrał swój nowy klub i sensacyjnie nie będzie to Real Madryt. Agent gwiazdora Manchesteru City w programie "El Larguero" potwierdził, że piłkarz trafi do Barcelony.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Rodri

Barcelona nowym klubem Rodriego. Dokonał już wyboru

Real Madryt od tygodni zabiegał o Rodriego, doceniając jego fantastyczny występ na mistrzostwach świata. Wydawało się, że piłkarz także chce wylądować na Santiago Bernabeu, a transfer lada moment zostanie sfinalizowany. Faktycznie tego lata opuści Manchester City, ale kierunek jego przeprowadzki będzie inny – na finiszu postanowił odrzucić Real i dołączyć do Barcelony, która włączyła się do walki o jego podpis.

Agent reprezentanta Hiszpanii w rozmowie z „El Larguero” potwierdził, że to Barcelona jest jego pierwszym wyborem. Zawodnik miał już o tym poinformował włodarzy Królewskich.

– Z szacunku dla Realu Madryt, który zachował się wobec nas z pełną klasą, Rodri poinformował ten klub, że jego decyzją jest dołączenie do Barcelony – powiedział Barquero.

🚨🔵🔴 BREAKING: Rodri’s agent confirms he’s picked Barcelona over Real Madrid.



“Out of respect for Madrid, as they have been class, Rodri informed them that his decision is to join Barça”, quotes from his agent Barquero reported by @ellarguero.



Personal terms, 100% agreed. 🫱🏻‍🫲🏼 pic.twitter.com/JIwONCN8lC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2026

Co teraz? Rodri ustalił już warunki kontraktu z Barceloną i czeka na porozumienie między klubami. Manchester City ma za niego oczekiwać około 50 milionów euro.

Duma Katalonii pierwotnie nie planowała ruchu do środka pola, ale skłoniła ją do tego kontuzja Frenkiego de Jonga, który może pauzować nawet kilka miesięcy. Ponadto Rodri ma za sobą fantastyczny okres, podczas którego potwierdził, że wciąż jest jednym z najlepszych pomocników świata. Być może to brakujące ogniwo Barcelony w drugiej linii.