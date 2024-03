fot. Imago/Sportimage Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne będzie latem kuszony przez Saudyjczyków

Zamierzają zaoferować nawet 120 milionów euro

Manchester City nie wyklucza przyjęcia oferty

Manchester City sprzeda De Bruyne? Oferta będzie kusząca

Kevin De Bruyne to główny cel transferowy Saudyjczyków na zbliżające się okienko. W minionym roku na dołączenie do tamtejszej ligi zdecydowało się wiele gwiazd światowego formatu, na czele z Neymarem, Karimem Benzemą czy N’Golo Kante. Kluby z Arabii Saudyjskiej zamierzają kontynuować swoje działania w stronę promocji rozgrywek, ściągając kolejne wielkie nazwiska.

Latem Manchester City stanie przed ciężką decyzję. Saudyjczycy mają zaoferować za De Bruyne nawet 120 milionów euro. To olbrzymie pieniądze, biorąc pod uwagę wiek Belga oraz fakt, że jego kontrakt wygasa już w 2025 roku.

Obywatele do tej pory planowali współpracę z De Bruyne do końca umowy, czyli właśnie do sezonu 2024/2025. Później zostałaby podjęta decyzja na temat ewentualnego przedłużenia. Gwiazdor niedawno wrócił po kontuzji, a jego nawracające problemy zdrowotne sprawiają, że klub nie jest przekonany do wspólnej przyszłości. Takowa oferta może się już nie powtórzyć, a zarobione pieniądze zostałyby przeznaczone na odpowiedniego następcę lidera środka pola.

