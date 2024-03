Arsenal ustalił główny cel transferowy na lato. W grze nawet 100 mln euro

fot. Imago/Maciej Rogowski Na zdjęciu: Viktor Gyokeres

Arsenal pragnie latem wzmocnić linię ataku

Na szczycie listy życzeń znajduje się Viktor Gyokeres

Szwed w swojej umowie ma klauzulę wykupu na poziomie 100 mln euro

Ogromne pieniądze za Gyokeresa. Arsenal ma plan na lato

Arsenal walczy o mistrzostwo Anglii, a kilka dni temu wskoczył na fotel lidera tabeli Premier League. Pomimo tego, władze klubu widzą pole do poprawy i planują poważne wydatki w trakcie najbliższego okienka transferowego. Priorytetem jest wzmocnienie linii ataku, która uchodzi obecnie za najsłabszą formację Kanonierów.

W ostatnich tygodniach na pozycji napastnika występował z przymusu Kai Havertz, który ściągany był z myślą o grze w środku pola. Nawracające problemy zdrowotne ma Gabriel Jesus, który na dodatek jest zbyt mało skuteczny, aby oprzeć na nim całą grę ofensywną. Arsenal chce zatem ściągnąć napastnika, który w szczególności będzie odpowiedzialny za zdobywanie bramek. Na szczycie listy życzeń umieszczono Viktora Gyokeresa.

Szwed notuje kapitalny sezon w barwach Sportingu. We wszystkich rozgrywkach uzbierał już 33 bramki oraz 12 asyst. Wymienia się go w gronie kandydatów do letniego transferu nie tylko w kontekście Arsenalu – chcą go również Manchester United, Chelsea czy Milan.

Kanonierzy są gotowi wydać sporą sumę, która sięga aż 100 milionów euro. Taka klauzula wykupu znajduje się w kontrakcie Gyokeresa.

Zobacz również: Ten Hag zarobi na zwolnieniu. Tyle musiałby mu zapłacić Man Utd