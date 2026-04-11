Manchester City może sprzedać gwiazdę. Walczy o niego dwóch gigantów

19:53, 11. kwietnia 2026
Patryk Kucharski
Źródło:  SportsBoom

Nathan Ake może zmienić klub w letnim okienku transferowym. Jak podaje SportsBoom, Manchester City rozważa sprzedaż defensora.

Nathan Ake
Obserwuj nas w
Na zdjęciu: Nathan Ake

Ake może odejść z Manchesteru City. Chcą go ligowi rywale

Manchester City rozważa przeprowadzenie zmian w zespole przed nowym sezonem. Właśnie dlatego przyszłość Nathana Ake stoi pod znakiem zapytania. Holenderski obrońca nie chce być rezerwowym, dlatego analizuje różne opcje.

Jedną z nich jest powrót do Chelsea, która ma zamiar wzmocnić defensywę. Doświadczony stoper na Stamford Bridge stawiał pierwsze kroki, a teraz mógłby od razu podnieść poziom zespołu.

Sytuację obserwuje także Newcastle United. Eddie Howe dobrze zna tego zawodnika, ponieważ obaj współpracowali wcześniej w Bournemouth. Dlatego angielski szkoleniowiec byłby zadowolony, gdyby dostał możliwość sprowadzenia 31-latka.

Mimo to obrońca wciąż rozważa pozostanie na Etihad Stadium. Ake ma zamiar walczyć o miejsce w składzie, jednak nie zaakceptuje ograniczonej roli. Obywatele mogą rozważyć sprzedaż Holendra, jeśli pojawi się dobra oferta.

