Manchester City dostał ofertę za Gundogana. Guardiola długo się nie zastanawiał

Guardiola stawia na doświadczenie
Ilkay Gundogan powrócił do Manchesteru City latem 2024 roku po krótkiej przygodzie w Barcelonie. Niemiecki pomocnik ma kontrakt ważny do czerwca 2026 roku. Dlatego klub rozważał sprzedaż zawodnika, żeby jeszcze na nim zarobić.
Galatasaray po sprowadzeniu Victora Osimhena i Leroya Sane chciało przeprowadzić jeszcze jeden wielki transfer i ściągnąć 34-latka, któremu zaoferowano lukratywny kontrakt. Turecki gigant zamierza wzmocnić środek pola i pozyskać nowego lidera zespołu.
W przeciwieństwie do angielskiego giganta, Galatasaray było gotów zaoferować Gundoganowi kluczową rolę w drużynie. Mimo dużego zainteresowania, Pep Guardiola zdecydował, że doświadczony piłkarz zostanie na Etihad Stadium. Hiszpański szkoleniowiec uznał, że Niemiec będzie potrzebny w nadchodzącym sezonie.
Trener docenia zawodnika za jego doświadczenie, które ma pomóc młodszym kolegom z kadry angielskiego giganta. To o tyle istotne, że w ostatnich miesiącach z zespołu odeszli m.in. Kyle Walker i Kevin De Bruyne. W ten sam sposób Guardiola chce zachować balans w drużynie.
Obywatele przebudowali skład, sprowadzając m.in. Tijjaniego Reijndersa i Rayana Cherkiego. Oznacza to, że Gundogan może mieć mniej szans na grę. Jednak wygląda na to, że piłkarz jest zadowolony z pobytu w klubie i nie planuje zmiany drużyny przed wygaśnięciem kontraktu.
