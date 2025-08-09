Manchester City dostał ofertę za Gundogana. Guardiola długo się nie zastanawiał

18:45, 9. sierpnia 2025
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Football Insider

Manchester City może sprzedać Ilkaya Gundogana do Galatasaray. Jak podaje Football Insider, Pep Guardiola podjął decyzję w sprawie przyszłości pomocnika.

Ilkay Gundogan i Pep Guardiola
Obserwuj nas w
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ilkay Gundogan i Pep Guardiola

Guardiola stawia na doświadczenie

Ilkay Gundogan powrócił do Manchesteru City latem 2024 roku po krótkiej przygodzie w Barcelonie. Niemiecki pomocnik ma kontrakt ważny do czerwca 2026 roku. Dlatego klub rozważał sprzedaż zawodnika, żeby jeszcze na nim zarobić.

Galatasaray po sprowadzeniu Victora Osimhena i Leroya Sane chciało przeprowadzić jeszcze jeden wielki transfer i ściągnąć 34-latka, któremu zaoferowano lukratywny kontrakt. Turecki gigant zamierza wzmocnić środek pola i pozyskać nowego lidera zespołu.

POLECAMY TAKŻE

Jack Grealish
Jack Grealish wybrał nowy klub. Tam chce kontynuować karierę
Pep Guardiola
Man City zainteresowany Brazylijczykiem. Tyle trzeba zapłacić
Pep Guardiola
Man City wysłał obrońcę na wypożyczenie. Guardiola oddał go bez żalu

W przeciwieństwie do angielskiego giganta, Galatasaray było gotów zaoferować Gundoganowi kluczową rolę w drużynie. Mimo dużego zainteresowania, Pep Guardiola zdecydował, że doświadczony piłkarz zostanie na Etihad Stadium. Hiszpański szkoleniowiec uznał, że Niemiec będzie potrzebny w nadchodzącym sezonie.

Trener docenia zawodnika za jego doświadczenie, które ma pomóc młodszym kolegom z kadry angielskiego giganta. To o tyle istotne, że w ostatnich miesiącach z zespołu odeszli m.in. Kyle Walker i Kevin De Bruyne. W ten sam sposób Guardiola chce zachować balans w drużynie.

Tylko u nas

Maksym Khlan
Jest decyzja Wisły w sprawie Chłania! [NASZ NEWS]
Niels Frederiksen
Crvena zvezda to nie wyrok. Lech rzuca wyzwanie hegemonowi
Jesus Jimenez: To będzie dla mnie wyjątkowy moment [NASZ WYWIAD]

Obywatele przebudowali skład, sprowadzając m.in. Tijjaniego Reijndersa i Rayana Cherkiego. Oznacza to, że Gundogan może mieć mniej szans na grę. Jednak wygląda na to, że piłkarz jest zadowolony z pobytu w klubie i nie planuje zmiany drużyny przed wygaśnięciem kontraktu.

Zobacz także: Chelsea pozbędzie się napastnika? Chce go duży klub