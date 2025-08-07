Manchester City ponownie straci gwiazdę? Gigant oferuje mu lukratywny kontrakt

09:36, 7. sierpnia 2025
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Football Insider

Ilkay Gundogan może ponownie odejść z Manchesteru City. Jak donosi Football Insider, gigant oferuje niemieckiemu pomocnikowi ogromne pieniądze, ale możliwy jest jeszcze inny kierunek.

Pep Guardiola
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Gundogan rozważa kolejne rozstanie z City

Ilkay Gundogan może ponownie opuścić Manchester City. 34-latek wrócił na Etihad Stadium latem 2024 roku po krótkiej przygodzie w Barcelonie. Przyszłość Niemca znów stoi pod znakiem zapytania. Po sprowadzeniu Tijjaniego Reijndersa i Rayana Cherkiego jego rola w zespole ma się zmniejszyć. W związku z tym nie jest wykluczone, że gwiazdor zdecyduje się na transfer.

Od dłuższego czasu sytuację pomocnika obserwuje Galatasaray. Klub jest w stanie zaoferować Gundoganowi ogromną pensję. Niedawno turecki gigant zakontraktował Victora Osimhena za 75 milionów euro oraz Leroya Sane.

Według doniesień „Football Insider”, doświadczony zawodnik może trafić także do Arabii Saudyjskiej. Pep Guardiola nie będzie blokował odejścia Niemca, podobnie jak w przypadku innych starszych piłkarzy m.in. Mateo Kovacicia czy Kalvina Phillipsa. Obywatele chcą odmłodzić kadrę, a Gundogan mógłby podpisać jeszcze jeden lukratywny kontrakt w swojej karierze.

Pomocnik Manchesteru City w poprzednim sezonie rozegrał 54 mecze, zdobył pięć bramek i zanotował osiem asyst. Mimo wieku nadal prezentuje wysoki poziom, a jego doświadczenie może być bezcenne dla nowego klubu.

