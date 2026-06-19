Real Madryt chce go u siebie. Gwiazdor zareagował

Real Madryt szaleje na rynku transferowym. Kolejnym piłkarzem, którego chcą u siebie jest Ruben Dias. Portugalczyk został zapytany o transfer. Jego odpowiedź była krótka i stanowcza.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Ruben Dias w Realu Madryt?! Gwiazda Portugalii odpowiedziała

Aktualnie cała uwaga piłkarskiej społeczności skupiona jest na trwających Mistrzostwach Świata. W międzyczasie jednak największe kluby prężnie działają na rynku transferowym, aby wzmocnić kadry pierwszego zespołu. Obecnie królem polowania wydaje się Real Madryt, który dokonał niesamowitych ruchów. Za czterech klasowych piłkarzy zapłacili jedynie 70 milionów euro.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Do Madrytu lada moment przeprowadzą się: Denzel Dumfries, Bernardo Silva, Ibrahima Konate oraz Marc Cucurella. To jednak nie koniec transferów na Bernabeu. Królewscy polują na jeszcze co najmniej dwóch zawodników. Chcą ściągnąć środkowego obrońcę i pomocnika.

Ze stoperów wysoko na liście życzeń znajduje się Ruben Dias, czyli gracz Man City. Obecnie przebywa na mundialu, gdzie razem z reprezentacją Portugalii walczą o jak najlepszy wynik. Na konferencji prasowej piłkarz został zapytany o możliwą zmianę klubu. Jego odpowiedź była krótka i stanowcza. „Proszę o pytania dotyczące tylko reprezentacji Portugalii – odparł, cytowany przez Fabrizio Romano.

Ruben Dias jest związany z Manchesterem City od września 2020 roku. Do Anglii trafił bezpośrednio z macierzystego klubu. Benfica zarobiła na nim ponad 70 milionów euro. Obecnie 76-krotny reprezentant kraju jest wyceniany na 55 milionów euro. Na ten moment niczego nie można wykluczyć. Wielu zawodników Man City może chcieć odejść po tym, jak Pep Guardiola odszedł z klubu.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie