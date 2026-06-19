Lech Poznań potwierdził transfer. To może być kluczowe wzmocnienie

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Lech ma nowego skrzydłowego

Lech Poznań ma przed sobą kolejny wymagający sezon, w którym kibice liczą przecież na wyniki jeszcze lepsze niż w minionych rozgrywkach. Mowa przede wszystkim o grze w Lidze Mistrzów. To właśnie kwalifikacja do tych najważniejszych europejskich pucharów jest dla Kolejorza celem numer jeden na rozpoczynający się za kilka tygodni sezon.

Pomóc w tym mają rzecz jasna transfery. Jeden z kolejnych właśnie ogłoszono w mediach społecznościowych. Nowym piłkarzem Lecha Poznań został bowiem niejaki Allahyar Sayyadmanesh. Skrzydłowy rodem z Iranu podpisał z klubem mistrza Polski umowę do końca końca czerwca 2029 roku.

– Z radością informujemy, że Allahyar Sayyadmanesh związał się z Kolejorzem trzyletnim kontraktem. Pomimo młodego wieku ma już duże doświadczenie czy to z ligi tureckiej czy belgijskiej. 24-latek wzmocni rywalizację na praktycznie każdej ofensywnej pozycji, bo może występować na prawym lub lewym skrzydle oraz w ataku – powiedział Tomasz Rząsa, dyrektor sportowy Lecha Poznań, w rozmowie z oficjalnymi mediami klubu.

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Allahyar Sayyadmanesh w poprzednim sezonie ligi belgijskiej w barwach KVC Westerlo rozegrał w sumie 31 spotkań, w których zdobył siedem goli oraz zanotował pięć asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 3,5 miliona euro.

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