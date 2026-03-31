Romano ujawnił kulisy. Gwiazda Man City szykuje zmianę

Bernardo Silva to jeden z tych zawodników, których przyszłość jest bardzo niepewna. Tymczasem nowe wieści na temat reprezentanta Portugalii przekazał dziennikarz Fabrizio Romano.

Fabrizio Romano z nowymi informacjami o Bernardo Silvie

Bernardo Silva to 31-latek, którego umowa z Manchester City wygasa z końcem czerwca tego roku. Piłkarz jest wyceniany na 27 milionów euro. Tymczasem wciąż niejasny jest los zawodnika. Informacjami w tej sprawie podzielił się dziennikarz Fabrizio Romano na platformie X.

Znany insider przekazał, że ofensywny pomocnik zamierza zmienić klub po zakończeniu sezonu. Wyraźne sygnały związane ze zmianą klubu przez Bernardo Silvę napływały tak naprawdę od stycznia, a od kilku miesięcy ekipy z Europy, Arabii Saudyjskiej i Stanów Zjednoczonych interesują się zawodnikiem. Decyzja ma być już podjęta, chociaż nie jest jeszcze oficjalna. Wszystko dlatego, że Bernardo Silva planuje do końca sezonu skupić się na występach w szeregach The Citizens, a następnie wybrać nowy klub.

Ostatnio nie brakowało natomiast spekulacji łączących piłkarza między innymi z takimi klubami jak: Galatasaray, Inter Miami czy Juventus. Tym samym 31-latek wciąż budzi duże zainteresowanie na rynku.

Portugalczyk gra w Man City od 2017 roku. W tym czasie zdobył 76 bramek w 449 meczach we wszystkich rozgrywkach. W tym okresie wywalczył sześć mistrzostw Anglii, pięć Pucharów Ligi Angielskiej, trzy Tarcze Wspólnoty Anglii oraz dwa Puchary Anglii. Zdobył również Ligę Mistrzów, Superpuchar UEFA i Klubowe Mistrzostwa Świata FIFA.