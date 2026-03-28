Manchester United ma nowy priorytet. W tle wielkie kluby Europy

10:11, 28. marca 2026
Luka Pawlik Źródło:  CaughtOffside

Man Utd przed nowym sezonem chce poprawić jakość swojej drużyny w defensywie. Według informacji portalu CaughtOffside na radarze Czerwonych Diabłów znalazł się gracz z Serie A.

Sir Jim Ratcliffe
Obserwuj nas w
fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Sir Jim Ratcliffe

Manchester United rusza po obrońcę. To zawodnik z Serie A

Man Utd może rywalizować z Liverpoolem o obrońcę, broniącego aktualnie barw AS Romy. Konkretne wieści w tej sprawie ujawnił serwis CaughtOffside.

Źródło podało, że na liście życzeń Czerwonych Diabłów znalazł się Evan Ndicka. Reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej ma kontrakt ważny z klubem ze Stadio Olimpico do końca czerwca 2028 roku. Aktualnie rynkowa wartość piłkarza kształtuje się na poziomie 35 milionów euro.

Najnowsze wieści sugerują natomiast, że przedstawiciel Serie A może rozważyć sprzedaż zawodnika, ale za kwotę przekraczającą 40-45 milionów euro. Jasne jest jednocześnie, że nie tylko ekipy z ligi angielskiej celują w transfer z udziałem piłkarza. Ndicka znajduje się również na celowniku Bayernu Monachium czy FC Barcelony.

Środkowy defensor trafił do ekipy z Rzymu w lipcu 2023 roku. Roma pozyskała zawodnika na zasadzie wolnego transferu z Eintrachtu Frankfurt. Wcześniej pierwsze szlify w świecie piłki nożnej zbierał w AJ Auxerre.

W tym sezonie Ndicka wystąpił jak na razie w 35 spotkaniach. Strzelił w nich łącznie pięć trafień. Zawodnik okazję na poprawę swojego bilansu może mieć po reprezentacyjnej przerwie przy okazji starcia w ramach 31. kolejki ligi włoskiej. Rzymianie zmierzą się wówczas na wyjeździe z Interem Mediolan. Mecz odbędzie się 5 kwietnia o godzinie 20:45 na Stadio Giuseppe Meazza.

