Liverpool wybiera stabilizację. To może zaskoczyć wielu kibiców

09:25, 28. marca 2026
Luka Pawlik
Liverpool w tej kampanii nie spełnia oczekiwań swoich kibiców. W każdym razie latem gwałtowne ruchy nie są planowane przez klubowych działaczy. Wieści przekazał "The Athletic".

Arne Slot
fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Arne Slot ma prowadzić Liverpool w kolejnym sezonie

Liverpool w trakcie trwającej kampanii cały czas liczy się w grze o awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. To jest główny cel The Reds. Ponadto ekipa z Anfield Road wciąż rywalizuje w elitarnych rozgrywkach oraz w Pucharze Anglii. Te czynniki mogą mieć wpływ na to, że latem nie dojdzie do zmiany w sztabie szkoleniowym przedstawiciela Premier League. Informacje ujawnił „The Athletic”.

Źródło przekonuje, że Arne Slot w kolejnym sezonie będzie nadal kontynuował pracę w klubie. Liverpool cały czas ufa menedżerowi The Reds i zamierza zapewnić Holendrowi kadrę zdolną do walki o najwyższe cele. Mimo nie najlepszych rezultatów w tym sezonie zmiana trenera nie jest rozważana przez działaczy angielskiej ekipy.

Slot przejął stery w Liverpoolu w 2024 roku. W poprzedniej kampanii ekipa z Anfield Road po raz pierwszy od sezonu 2019/2020 wygrała mistrzostwo Premier League. Aktualnie plasuje się natomiast na piątym miejscu po rozegraniu 31 kolejek ligowych.

Po reprezentacyjnej przerwie Liverpool na boisko wróci już 4 kwietnia. Zmierzy się wówczas w krajowym pucharze z Manchesterem City. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 13:45. Stawką będzie natomiast awans do półfinału Pucharu Anglii. W dwóch ostatnich starciach między drużynami za każdym razem górą był zespół z Etihad Stadium.

