Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Bruno Fernandes jest kuszony przez kluby z Arabii Saudyjskiej

Man Utd nie jest chętny na podwyżkę dla gwiazdy

Czy to oznacza wielki transfer Portugalczyka?

Bruno Fernandes opuści Manchester United?

Bruno Fernandes to jedna z największych gwiazd Manchesteru United. Jak poinformował serwis TEAMtalk, pomocnik trafił na radar Al-Hilal. Ponoć saudyjski klub jest gotowy zaoferować Czerwonym Diabłom aż 100 milionów euro. Ponadto Portugalczyk mógłby liczyć na dużo większe zarobki, niż w Anglii. Czy to oznacza sensacyjny transfer? Najnowsze informacje z pewnością nie są optymistyczne dla przyszłości Bruno na Old Trafford.

Portal Football Insider ujawnił, że Manchester United nie jest chętny do zaoferowania podwyżki kapitanowi. Umowa Bruno Fernandesa wygasa w 2026 roku, a więc przez niespełna ponad dwa lat.