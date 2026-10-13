Złota Piłka dla Ewy Pajor?! W Barcelonie mówią wprost

Ewa Pajor to jedna z najlepszych piłkarek na świecie. W tym roku reprezentantka Polski ma dużą szansę na zdobycie Złotej Piłki. Piłkarki FC Barcelony, cytowane przez WP SportoweFakty, nie mają co do tego wątpliwości.

rosdemora/ Alamy Na zdjęciu: Ewa Pajor

Pajor jedną z faworytek do zdobycia Złotej Piłki

Ewa Pajor to bez wątpienia najlepsza polska piłkarka, ale także jedna z najlepszych zawodniczek na świecie. Nie bez powodu odgrywa pierwsze skrzypce w żeńskim zespole FC Barcelony. Do stolicy Katalonii trafiła latem 2024 roku po wielu latach spędzonych w VfL Wolfsburg. Jej pobyt w hiszpańskim zespole obfituje w wielkie sukcesy. Dwukrotnie wygrywała mistrzostwo kraju, a w poprzednim sezonie sięgnęła po triumf w Lidze Mistrzyń.

Indywidualnie reprezentantka Polski imponuje skutecznością, co potwierdza m.in. korona królowej strzelczyń Ligi Mistrzów w sezonie 2025/2026. Biorąc pod uwagę jej cały pobyt w Barcelonie, ma na swoim koncie aż 79 bramek w 94 meczach. Taki wynik może robić wrażenie.

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Pajor ponownie znalazła się wśród nominowanych zawodniczek do zdobycia Złotej Piłki. Nie tak dawno podczas media day piłkarki Blaugrany odpowiedziały na pytanie, kto ich zdaniem powinien dostać Złotą Piłkę. Patri Guijarro oraz Cata Coll wymieniły wśród faworytek m.in. Ewę Pajor.

– Uważam, że zasługują na to Alexia Putellas albo Ewa Pajor. Miały znakomity rok i bardzo nam pomogły. To dwie zawodniczki, które rozegrały świetny sezon i były kluczowe przy wygraniu wszystkich czterech tytułów – mówiła Patri Guijarro, cytowana przez WP SportoweFakty.

– Zasługuje wiele osób, ale wybrałabym Patri, Alexię i Pajor. Byłoby sprawiedliwie, gdyby wygrała jedna z nich – dodała Cata Coll.

Złota Piłka zostanie przyznana (26 października). Co ciekawe, od 2021 roku wygrywają ją tylko piłkarki FC Barcelony. Dwukrotnie nagroda trafiała do Alexii Putellas, a trzy ostatnie edycje to dominacja Aitany Bonmati. Wcześniej wygrywała Megan Rapinoe (Reign FC) oraz Ada Hegerberg (Lyon).