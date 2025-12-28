Amorim dostał kapitalną wiadomość! Man United bliski transferu za 100 mln

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Manchester United może sprowadzić Carlosa Balebę. Bayern rezygnuje z transferu

Manchester United rozważa wzmocnienie pozycji środkowego pomocnika. Klub ma wątpliwości co do aktualnych zawodników na tej pozycji, a Ruben Amorim chce mieć gotowego piłkarza na lata.

Na szczycie listy życzeń znajdują się trzy nazwiska. To Carlos Baleba z Brighton, Adam Wharton z Crystal Palace oraz Elliot Anderson z Nottingham Forest. Natomiast to pierwszy z nich wydaje się być faworytem działaczy z Old Trafford.

Fabrizio Romano potwierdził, że Czerwone Diabły są wręcz zafascynowane Kameruńczykiem. Klub pozostaje w stałym kontakcie z otoczeniem zawodnika, a warunki z nim zostały uzgodnione już latem. Pomimo słabszej formy w tym sezonie, pomocnik Brighton ma idealnie pasować do wymagań portugalskiego szkoleniowca.

Również Bayern Monachium był zainteresowany sprowadzeniem Baleby, jednak obecnie nie pracuje już nad tym transferem. Bawarczycy zdają sobie także sprawę z tego, że piłkarz chce zostać w Anglii i od dawna naciska na transfer do Manchesteru.

Angielski gigant może sprowadzić 21-latka nawet za 100 milionów funtów. Gdyby tak się stało, byłby to rekordowy wydatek w historii klubu. Wyższy nawet niż transfer Paula Pogby, za którego zapłacono około 90 mln funtów.

