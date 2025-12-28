Gwiazdor zaoferował się Realowi! Gigant zdecydował

Real Madryt otrzymał ofertę sprowadzenia pomocnika za darmo. Jak podaje AS, Ruben Neves chce wrócić do Europy.

ZUMA Press, Inc / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt odrzucił ofertę sprowadzenia Rubena Nevesa

W ostatnich tygodniach Ruben Neves miał zaproponować swoje usługi Realowi Madryt. Portugalczyk już od pewnego czasu był łączony z transferem na Santiago Bernabeu. Zawodnik Al-Hilal nie planuje przedłużenia umowy z saudyjskim gigantem, w związku z czym w czerwcu ona wygaśnie. Pomocnik ma zamiar wrócić do Europy.

Zainteresowanie usługami 28-latka wykazują Manchester United, Juventus oraz Inter Mediolan. Natomiast na odpowiedź ze strony Realu nie trzeba było długo czekać. Według „AS” hiszpański gigant odrzucił możliwość sprowadzenia Nevesa.

Choć klub skupia się na planach związanych z letnim okienkiem transferowym, to nie widzi portugalskiego pomocnika w zespole Xabiego Alonso. Nawet dostępność zawodnika bez kwoty odstępnego nie zmienia tego podejścia. Priorytetem są młodsi gracze, którzy pasują do sportowej wizji. Stąd taka decyzja władz Los Blancos.

Ruben Neves przez portal „Transfermarkt” wyceniany jest na 25 milionów euro. W bieżącym sezonie były zawodnik Wolverhampton Wanderers i FC Porto rozegrał siedemnaście spotkań. Strzelił w nich pięć bramek i zanotował jedną asystę.

Czas pokaże, do którego zespołu ostatecznie trafi reprezentant Portugalii. Wszystko wyjaśni się w najbliższych miesiącach.

Zobacz także: Real dostał ofertę za Rodrygo od giganta. Decyzja nie mogła być inna